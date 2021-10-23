https://tr.sputniknews.com/20211023/moldova-gazprom-ile-dogalgaz-konusunda-yeni-bir-muzakere-turu-umuyoruz-1050111714.html
Moldova: Gazprom ile doğalgaz konusunda yeni bir müzakere turu umuyoruz
Moldova: Gazprom ile doğalgaz konusunda yeni bir müzakere turu umuyoruz
Moldova Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spinu, Kişinev'in Gazprom ile doğalgaz konusunda yeni bir müzakere turu umduğunu söyledi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T17:57+0300
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Sputnik’e konuşan Andrey Spinu, “Müzakereler sırasında talebimiz her zaman aynı oldu: Moldova Cumhuriyeti müzakerelere devam etmek ve Moldovagaz ile Gazprom arasında her iki tarafın da çıkarına olacak uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istiyor” dedi.Gazprom’un mevcut teklifinin Kişinev’in beklentilerini karşılamadığına vurgu yapan Spinu, “Kısa vadeli tarihi borçların ödenmesi de dahil olmak üzere finansal ve finansal olmayan koşulları içeren teklif fiyatı, uluslararası gaz piyasalarındaki tekliflerden daha yüksek” diye konuştu.Bakan, Moldova'nın gaz için ‘bölgedeki diğer tüm devletlerden’ daha fazla ödeme yapamayacağını da sözlerine ekledi.Rada: Moldova, Ukrayna'dan 15 milyon metreküp gaz istediÖte yandan Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın Enerji, Konut ve Kamu Hizmetleri Komitesi Başkanı Andrey Gerus, Facebook'tan yaptığı açıklamada, enerji krizi yaşayan Moldova'nın Ukrayna'dan 15 milyon metreküp gaz sağlamasını istediğini söyledi.Bu konunun bir gün önce Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında ele alındığını belirten Gerus, “Moldova şu anda Gazprom ile sözleşmenin uzatılması konusunda zorlu müzakereler yürütüyor, ülkede özellikle kritik altyapı tesisleri için fiziksel bir gaz sıkıntısı var” dedi.Daha önce, Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa, gaz borcunun Gazprom ile yapılan sözleşme müzakerelerinin bir parçası olmaması gerektiğini ifade etmişti.22 Ekim'de Moldova Bakanlar Kurulu, gazın yetersiz olması nedeniyle ülkede 30 günlük olağanüstü hal ilanını öngören kararı onaylamıştı. Gaz tasarrufu için önlemler alınan ülkede, termik elektrik santralleri de dahil bazı enerji firmaları kısmen mazot ve kömüre geçiş yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211012/rus-disisleri-gazprom-avrupaya-daha-fazla-gaz-tedarik-etmek-icin-rezervlerini-kullanmaya-basladi-1049757179.html
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ukrayna, gazprom, moldova, doğalgaz, enerji, natalya gavrilitsa
Moldova: Gazprom ile doğalgaz konusunda yeni bir müzakere turu umuyoruz
17:57 23.10.2021 (güncellendi: 17:58 23.10.2021)
Moldova Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spinu, Kişinev'in Gazprom ile doğalgaz konusunda yeni bir müzakere turu umduğunu söyledi.
Sputnik’e konuşan Andrey Spinu, “Müzakereler sırasında talebimiz her zaman aynı oldu: Moldova Cumhuriyeti müzakerelere devam etmek ve Moldovagaz ile Gazprom arasında her iki tarafın da çıkarına olacak uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istiyor” dedi.
Gazprom’un mevcut teklifinin Kişinev’in beklentilerini karşılamadığına vurgu yapan Spinu, “Kısa vadeli tarihi borçların ödenmesi de dahil olmak üzere finansal ve finansal olmayan koşulları içeren teklif fiyatı, uluslararası gaz piyasalarındaki tekliflerden daha yüksek” diye konuştu.
Bakan, Moldova'nın gaz için ‘bölgedeki diğer tüm devletlerden’ daha fazla ödeme yapamayacağını da sözlerine ekledi.
Rada: Moldova, Ukrayna'dan 15 milyon metreküp gaz istedi
Öte yandan Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın Enerji, Konut ve Kamu Hizmetleri Komitesi Başkanı Andrey Gerus, Facebook'tan yaptığı açıklamada, enerji krizi yaşayan Moldova'nın Ukrayna'dan 15 milyon metreküp gaz sağlamasını istediğini söyledi.
Bu konunun bir gün önce Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında ele alındığını belirten Gerus, “Moldova şu anda Gazprom ile sözleşmenin uzatılması konusunda zorlu müzakereler yürütüyor, ülkede özellikle kritik altyapı tesisleri için fiziksel bir gaz sıkıntısı var” dedi.
Daha önce, Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa, gaz borcunun Gazprom ile yapılan sözleşme müzakerelerinin bir parçası olmaması gerektiğini ifade etmişti.
22 Ekim'de Moldova Bakanlar Kurulu, gazın yetersiz olması nedeniyle ülkede 30 günlük olağanüstü hal ilanını öngören kararı onaylamıştı. Gaz tasarrufu için önlemler alınan ülkede, termik elektrik santralleri de dahil bazı enerji firmaları kısmen mazot ve kömüre geçiş yapmıştı.