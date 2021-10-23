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Moskova’da Kovid hasta sayısında bu hafta sonu yeni zirveler yaşanabilir
Moskova’da Kovid hasta sayısında bu hafta sonu yeni zirveler yaşanabilir
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde önümüzdeki günlerde, Kovid-19 pandeminin başladığı günden bu yana en yüksek vaka sayılarının yaşanabileceğini... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T05:36+0300
2021-10-23T05:36+0300
koronavirüs
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Sobyanin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Delta varyasyonun üzerine eklenen sonbahar grip dalgasının oldukça büyük etki oluşturduğunu görüyoruz. Vaka sayısının her geçen hafta daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu hızla bu hafta sonu ile önümüzdeki haftanın başı, vaka sayısında, pandeminin başladığı günden bu yana rekor olacak yeni zirveler yaşayacağımızı görüyoruz” ifadesini kullandı.Vatandaşların sağlığını ve hayatını korumak için kısıtlamaları uygulamak zorunda olduklarını kaydeden Sobyanin, Moskova sakinlerinin yaz aylarında aktif olarak aşı yapması, bir kısmının da hastalığı artık geçirmiş olması sayesinde sonbaharın ilk iki ayında şehrin “tamamen kısıtlamalar olmadan yaşamayı” başardığını belirtti.
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Moskova’da Kovid hasta sayısında bu hafta sonu yeni zirveler yaşanabilir

05:36 23.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs
Rusya, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde önümüzdeki günlerde, Kovid-19 pandeminin başladığı günden bu yana en yüksek vaka sayılarının yaşanabileceğini belirtti.
Sobyanin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Delta varyasyonun üzerine eklenen sonbahar grip dalgasının oldukça büyük etki oluşturduğunu görüyoruz. Vaka sayısının her geçen hafta daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu hızla bu hafta sonu ile önümüzdeki haftanın başı, vaka sayısında, pandeminin başladığı günden bu yana rekor olacak yeni zirveler yaşayacağımızı görüyoruz” ifadesini kullandı.

Vatandaşların sağlığını ve hayatını korumak için kısıtlamaları uygulamak zorunda olduklarını kaydeden Sobyanin, Moskova sakinlerinin yaz aylarında aktif olarak aşı yapması, bir kısmının da hastalığı artık geçirmiş olması sayesinde sonbaharın ilk iki ayında şehrin “tamamen kısıtlamalar olmadan yaşamayı” başardığını belirtti.
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