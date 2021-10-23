Moskova’da Kovid hasta sayısında bu hafta sonu yeni zirveler yaşanabilir

Sobyanin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Delta varyasyonun üzerine eklenen sonbahar grip dalgasının oldukça büyük etki oluşturduğunu görüyoruz. Vaka sayısının her geçen hafta daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu hızla bu hafta sonu ile önümüzdeki haftanın başı, vaka sayısında, pandeminin başladığı günden bu yana rekor olacak yeni zirveler yaşayacağımızı görüyoruz” ifadesini kullandı.Vatandaşların sağlığını ve hayatını korumak için kısıtlamaları uygulamak zorunda olduklarını kaydeden Sobyanin, Moskova sakinlerinin yaz aylarında aktif olarak aşı yapması, bir kısmının da hastalığı artık geçirmiş olması sayesinde sonbaharın ilk iki ayında şehrin “tamamen kısıtlamalar olmadan yaşamayı” başardığını belirtti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde önümüzdeki günlerde, Kovid-19 pandeminin başladığı günden bu yana en yüksek vaka sayılarının yaşanabileceğini belirtti.
Sobyanin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Delta varyasyonun üzerine eklenen sonbahar grip dalgasının oldukça büyük etki oluşturduğunu görüyoruz. Vaka sayısının her geçen hafta daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu hızla bu hafta sonu ile önümüzdeki haftanın başı, vaka sayısında, pandeminin başladığı günden bu yana rekor olacak yeni zirveler yaşayacağımızı görüyoruz” ifadesini kullandı.
Vatandaşların sağlığını ve hayatını korumak için kısıtlamaları uygulamak zorunda olduklarını kaydeden Sobyanin, Moskova sakinlerinin yaz aylarında aktif olarak aşı yapması, bir kısmının da hastalığı artık geçirmiş olması sayesinde sonbaharın ilk iki ayında şehrin “tamamen kısıtlamalar olmadan yaşamayı” başardığını belirtti.