https://tr.sputniknews.com/20211023/nasa-2022nin-subat-ayinda-aya-insansiz-ucus-gerceklestirecek-1050115078.html
NASA, 2022'nin şubat ayında Ay'a insansız uçuş gerçekleştirecek
NASA, 2022'nin şubat ayında Ay'a insansız uçuş gerçekleştirecek
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2022'nin şubat ayında Ay ve çevresinde insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T21:15+0300
2021-10-23T21:15+0300
2021-10-23T21:15+0300
yaşam
uzay
ay
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
artemis
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NASA, 'Artemis' adıyla bilinen uzay keşif görevi kapsamında, 2022'nin şubat ayında Ay'a insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.NASA tarafından yapılan açıklamada, 98 metrelik Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin Orion uzay aracına entegre edildiği ve Ay'a gerçekleştirilecek mürettebatsız uçuş testlerinin son aşamalarda olduğu belirtildi.'Artemis 1' misyonun gelecekteki mürettebatlı uçuş testlerinin önünü açacağı belirtilerek, astronotların daha sonra Ay ve çevresinde daha karmaşık görevler yürüteceği ifade edilen açıklamada, söz konusu misyonun, 'Artemis 2'nin misyonu olan 'insanların Ay ve ötesine gönderilmesine yönelik kararlılığı ve yeteneği göstereceği' belirtildi.Açıklamada, şubat ayına bir dizi test gerçekleştirileceği duyurularak, testlerin başarılı olmasının ardından fırlatma için belirli bir tarih ayarlanacağı aktarıldı.NASA, testlerin roket ve uzay aracını ilk kez entegre bir sistem olarak değerlendireceğini ve fırlatma gününe hazırlayacağını ifade etti.NASA'nın Yer Keşif Sistemleri programının yöneticisi Mike Bolger, açıklamasında "Bu dönüm noktasının ne anlama geldiğini kelimelerle ifade etmek zor" dedi.Bolger, entegre testlerinin devam etmesine rağmen ekibinin Artemis 1'in fırlatılması için şu ana kadar muazzam bir özveri gösterdiğini de sözlerine ekledi.NASA'nın Artemis uzay görevi kapsamında, 2024'e kadar Ay'a insanlı uzay uçuşlarının gerçekleşmesi planlanıyor.NASA, Ay'a insan gönderme programına Apollo 11 görevi ile başlamıştı. Astronot Neil Armstrong, Apollo 11 uzay görevi ile 1969 yılında aya ilk ayak basan insan olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211017/nasa-ayda-wi-fi-aginin-nasil-kurulacagini-arastiriyor-1049905864.html
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uzay, ay, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), artemis
NASA, 2022'nin şubat ayında Ay'a insansız uçuş gerçekleştirecek
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2022'nin şubat ayında Ay ve çevresinde insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.
NASA, 'Artemis' adıyla bilinen uzay keşif görevi kapsamında, 2022'nin şubat ayında Ay'a insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.
NASA tarafından yapılan açıklamada, 98 metrelik Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin Orion uzay aracına entegre edildiği ve Ay'a gerçekleştirilecek mürettebatsız uçuş testlerinin son aşamalarda olduğu belirtildi.
'Artemis 1' misyonun gelecekteki mürettebatlı uçuş testlerinin önünü açacağı belirtilerek, astronotların daha sonra Ay ve çevresinde daha karmaşık görevler yürüteceği ifade edilen açıklamada, söz konusu misyonun, 'Artemis 2'nin misyonu olan 'insanların Ay ve ötesine gönderilmesine yönelik kararlılığı ve yeteneği göstereceği' belirtildi.
Açıklamada, şubat ayına bir dizi test gerçekleştirileceği duyurularak, testlerin başarılı olmasının ardından fırlatma için belirli bir tarih ayarlanacağı aktarıldı.
NASA, testlerin roket ve uzay aracını ilk kez entegre bir sistem olarak değerlendireceğini ve fırlatma gününe hazırlayacağını ifade etti.
NASA'nın Yer Keşif Sistemleri programının yöneticisi Mike Bolger, açıklamasında "Bu dönüm noktasının ne anlama geldiğini kelimelerle ifade etmek zor" dedi.
Bolger, entegre testlerinin devam etmesine rağmen ekibinin Artemis 1'in fırlatılması için şu ana kadar muazzam bir özveri gösterdiğini de sözlerine ekledi.
NASA'nın Artemis uzay görevi kapsamında, 2024'e kadar Ay'a insanlı uzay uçuşlarının gerçekleşmesi planlanıyor.
NASA, Ay'a insan gönderme programına Apollo 11 görevi ile başlamıştı. Astronot Neil Armstrong, Apollo 11 uzay görevi ile 1969 yılında aya ilk ayak basan insan olmuştu.