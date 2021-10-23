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https://tr.sputniknews.com/20211023/nihal-bengisu-karacadan-mehmet-metinere-ayni-seyi-soyledigim-icin-bana-terorist-demisti-1050103618.html
Nihal Bengisu Karaca'dan, Mehmet Metiner'e: Aynı şeyi söylediğim için bana 'terörist' demişti
Nihal Bengisu Karaca'dan, Mehmet Metiner'e: Aynı şeyi söylediğim için bana 'terörist' demişti
HaberTürk gazetesi yazar Nihal Bengisu Karaca, AK Partili Mehmet Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerine ilişkin, "Aynı şeyi... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T02:41+0300
2021-10-23T02:41+0300
türkiye
ak parti
mehmet metiner
nihal bengisu karaca
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Twitter hesabından Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerini alıntılayan Karaca, kendisinin yıllarca tetikçilik yaptığını, AK Parti'nin oy oranları düşünce 'demokrat' postuna büründüğünü söyledi.Karaca, aynı sözler nedeniyle kendisini 6 ay önce 'terörist' ilan ettiğini belirttiği Metiner için şu ifadeleri kullandı:
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ak parti, mehmet metiner, nihal bengisu karaca

Nihal Bengisu Karaca'dan, Mehmet Metiner'e: Aynı şeyi söylediğim için bana 'terörist' demişti

02:41 23.10.2021
© Fotoğraf : TwitterNihal Bengisu Karaca
Nihal Bengisu Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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HaberTürk gazetesi yazar Nihal Bengisu Karaca, AK Partili Mehmet Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerine ilişkin, "Aynı şeyi söylediğim için bana 'terörist' demişti, teröristliği hayırlı olsun" dedi.
Twitter hesabından Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerini alıntılayan Karaca, kendisinin yıllarca tetikçilik yaptığını, AK Parti'nin oy oranları düşünce 'demokrat' postuna büründüğünü söyledi.
Karaca, aynı sözler nedeniyle kendisini 6 ay önce 'terörist' ilan ettiğini belirttiği Metiner için şu ifadeleri kullandı:

"Rejimin/modelin daha da otoriterleşmesi için yıllarca tetikçilik yapmış olan şahıs, Ak parti oy oranlarının düştüğünü görünce hemen 'demokrat' postuna bürünmeyi denemiş. Oysa 6 ay önce aynı şeyi söylediğim için bana terörist demişti. O halde, teröristliği hayırlı olsun"

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