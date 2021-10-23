https://tr.sputniknews.com/20211023/nihal-bengisu-karacadan-mehmet-metinere-ayni-seyi-soyledigim-icin-bana-terorist-demisti-1050103618.html

Nihal Bengisu Karaca'dan, Mehmet Metiner'e: Aynı şeyi söylediğim için bana 'terörist' demişti

Nihal Bengisu Karaca'dan, Mehmet Metiner'e: Aynı şeyi söylediğim için bana 'terörist' demişti

HaberTürk gazetesi yazar Nihal Bengisu Karaca, AK Partili Mehmet Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerine ilişkin, "Aynı şeyi... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T02:41+0300

2021-10-23T02:41+0300

2021-10-23T02:41+0300

türkiye

ak parti

mehmet metiner

nihal bengisu karaca

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Twitter hesabından Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerini alıntılayan Karaca, kendisinin yıllarca tetikçilik yaptığını, AK Parti'nin oy oranları düşünce 'demokrat' postuna büründüğünü söyledi.Karaca, aynı sözler nedeniyle kendisini 6 ay önce 'terörist' ilan ettiğini belirttiği Metiner için şu ifadeleri kullandı:

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ak parti, mehmet metiner, nihal bengisu karaca