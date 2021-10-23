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Pakistan'da Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talep edilen protestoda arbede: 3 polis öldü
Pakistan'da Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talep edilen protestoda arbede: 3 polis öldü
Pakistan'ın Lahor kentinde Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T01:37+0300
2021-10-23T01:42+0300
dünya
pakistan
protestolar
tahrik-i lebbeyk pakistan (tlp)
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Pakistna'nın Lahor kentinde Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi'nin 26 yaşındaki Lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için düzenlenen protesto gösterisinde arbede yaşandı. Lahor Polis Genel Müfettiş Yardımcısı (DIG) Sözcüsü Mazhar Hussain yaptığı açıklamada, protestoya müdahale eden polis ekipleri ile göstericiler arasında çıkan arbede sonucu 3 polis memurunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybeden polislerden 2'sinin isimlerinin, Ayub ve Khalid olduğunu belirten Hussain, 3. memurun kimliğinin henüz belirlenemediğini aktardı. Hussain, arbedede sırasında çok sayıda memurun da yaralandığını, durumlarının kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Polisin, protestocuların kamu malına zarar vermelerini engellemeye çalıştığının ve memurların şiddete rağmen temkinli davrandığının altını çizen Hussain, "Protestocular memurların üzerine molotof kokteyli fırlattı. Ayrıca öfkeli protestocular sopa kullandı ve taş attı" ifadelerini kullandı.Ayrıca Polis Sözcüsü Arif Rana yaptığı açıklamada, TLP destekçilerinin kent genelinde çıkan arbede sırasında bir güvenlik kontrol noktasına saldırmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Rana, "Barışçıl kalacaklarına dair bize güvence verdiler ama şiddete başvurdular" dedi.'Hukukun üstünlüğü her ne pahasına olursa olsun sağlanmalıdır'Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden polislere ilişkin taziyelerini ileterek, eyalet hükümetinin memurların ailelerinin bu üzücü zamanlarında yanlarında olduğuna dair söz verdi. Yetkililere ise olaydan sorumlu olanlara karşı katı önlemler almaları ve yaralı polisler için mümkün olan en iyi tıbbi olanakları sağlamaları talimatı veren Buzdar, "Hukukun üstünlüğü her ne pahasına olursa olsun sağlanmalıdır. Kimsenin kanunu kendi eline almasına izin verilemez" ifadelerini kulandı.'Her yönden saldırıya uğradık'Yaşanan arbedenin ardından TLP Medya Koordinatörü Saddam Buhari yaptığı açıklamada, polisin barışçıl bir protestoya saldırdığını kaydetti. Açıklamada, TLP destekçilerinin "tarihin en kötü bombardımanına" maruz kaldıklarını ve Lahor kentinde yer alan MAO Devlet Üniversitesi çevresinde "her yönden saldırıya uğradıklarını" belirten Buhari, en az 500 destekçinin ciddi şekilde yaralandığını ve çok sayıda destekçinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211010/pakistanda-yasakli-tlpnin-lideri-rizvinin-serbest-birakilmasina-karar-verildi-1049680000.html
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pakistan, protestolar, tahrik-i lebbeyk pakistan (tlp)

Pakistan'da Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talep edilen protestoda arbede: 3 polis öldü

01:37 23.10.2021 (güncellendi: 01:42 23.10.2021)
© REUTERS / MOHSIN RAZAPakistna'nın Lahor kentinde Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi'nin 26 yaşındaki Lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için düzenlenen protesto gösterisinde arbede yaşandı.
Pakistna'nın Lahor kentinde Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi'nin 26 yaşındaki Lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için düzenlenen protesto gösterisinde arbede yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / MOHSIN RAZA
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Pakistan'ın Lahor kentinde Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi'nin Lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için düzenlenen protestoda, göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 3 polis hayatını kaybederken, birçok polis memuru ise yaralandı.

Pakistna'nın Lahor kentinde Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi'nin 26 yaşındaki Lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için düzenlenen protesto gösterisinde arbede yaşandı.
Lahor Polis Genel Müfettiş Yardımcısı (DIG) Sözcüsü Mazhar Hussain yaptığı açıklamada, protestoya müdahale eden polis ekipleri ile göstericiler arasında çıkan arbede sonucu 3 polis memurunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybeden polislerden 2'sinin isimlerinin, Ayub ve Khalid olduğunu belirten Hussain, 3. memurun kimliğinin henüz belirlenemediğini aktardı. Hussain, arbedede sırasında çok sayıda memurun da yaralandığını, durumlarının kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Pakistan'da mahkeme, 12 Nisan'da tutuklanan yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
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10 Ekim, 03:30
Polisin, protestocuların kamu malına zarar vermelerini engellemeye çalıştığının ve memurların şiddete rağmen temkinli davrandığının altını çizen Hussain, "Protestocular memurların üzerine molotof kokteyli fırlattı. Ayrıca öfkeli protestocular sopa kullandı ve taş attı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Polis Sözcüsü Arif Rana yaptığı açıklamada, TLP destekçilerinin kent genelinde çıkan arbede sırasında bir güvenlik kontrol noktasına saldırmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Rana, "Barışçıl kalacaklarına dair bize güvence verdiler ama şiddete başvurdular" dedi.

'Hukukun üstünlüğü her ne pahasına olursa olsun sağlanmalıdır'

Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden polislere ilişkin taziyelerini ileterek, eyalet hükümetinin memurların ailelerinin bu üzücü zamanlarında yanlarında olduğuna dair söz verdi. Yetkililere ise olaydan sorumlu olanlara karşı katı önlemler almaları ve yaralı polisler için mümkün olan en iyi tıbbi olanakları sağlamaları talimatı veren Buzdar, "Hukukun üstünlüğü her ne pahasına olursa olsun sağlanmalıdır. Kimsenin kanunu kendi eline almasına izin verilemez" ifadelerini kulandı.

'Her yönden saldırıya uğradık'

Yaşanan arbedenin ardından TLP Medya Koordinatörü Saddam Buhari yaptığı açıklamada, polisin barışçıl bir protestoya saldırdığını kaydetti. Açıklamada, TLP destekçilerinin "tarihin en kötü bombardımanına" maruz kaldıklarını ve Lahor kentinde yer alan MAO Devlet Üniversitesi çevresinde "her yönden saldırıya uğradıklarını" belirten Buhari, en az 500 destekçinin ciddi şekilde yaralandığını ve çok sayıda destekçinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
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