https://tr.sputniknews.com/20211023/pakistanda-fransiz-buyukelcisinin-sinir-disi-edilmesi-talep-edilen-protestoda-arbede-3-polis-oldu-1050102754.html

Pakistan'da Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talep edilen protestoda arbede: 3 polis öldü

Pakistan'da Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talep edilen protestoda arbede: 3 polis öldü

Pakistan'ın Lahor kentinde Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T01:37+0300

2021-10-23T01:37+0300

2021-10-23T01:42+0300

dünya

pakistan

protestolar

tahrik-i lebbeyk pakistan (tlp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050102729_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2bff631c7bb5d40d067e41c4d2ad28d.jpg

Pakistna'nın Lahor kentinde Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi'nin 26 yaşındaki Lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için düzenlenen protesto gösterisinde arbede yaşandı. Lahor Polis Genel Müfettiş Yardımcısı (DIG) Sözcüsü Mazhar Hussain yaptığı açıklamada, protestoya müdahale eden polis ekipleri ile göstericiler arasında çıkan arbede sonucu 3 polis memurunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybeden polislerden 2'sinin isimlerinin, Ayub ve Khalid olduğunu belirten Hussain, 3. memurun kimliğinin henüz belirlenemediğini aktardı. Hussain, arbedede sırasında çok sayıda memurun da yaralandığını, durumlarının kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Polisin, protestocuların kamu malına zarar vermelerini engellemeye çalıştığının ve memurların şiddete rağmen temkinli davrandığının altını çizen Hussain, "Protestocular memurların üzerine molotof kokteyli fırlattı. Ayrıca öfkeli protestocular sopa kullandı ve taş attı" ifadelerini kullandı.Ayrıca Polis Sözcüsü Arif Rana yaptığı açıklamada, TLP destekçilerinin kent genelinde çıkan arbede sırasında bir güvenlik kontrol noktasına saldırmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Rana, "Barışçıl kalacaklarına dair bize güvence verdiler ama şiddete başvurdular" dedi.'Hukukun üstünlüğü her ne pahasına olursa olsun sağlanmalıdır'Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden polislere ilişkin taziyelerini ileterek, eyalet hükümetinin memurların ailelerinin bu üzücü zamanlarında yanlarında olduğuna dair söz verdi. Yetkililere ise olaydan sorumlu olanlara karşı katı önlemler almaları ve yaralı polisler için mümkün olan en iyi tıbbi olanakları sağlamaları talimatı veren Buzdar, "Hukukun üstünlüğü her ne pahasına olursa olsun sağlanmalıdır. Kimsenin kanunu kendi eline almasına izin verilemez" ifadelerini kulandı.'Her yönden saldırıya uğradık'Yaşanan arbedenin ardından TLP Medya Koordinatörü Saddam Buhari yaptığı açıklamada, polisin barışçıl bir protestoya saldırdığını kaydetti. Açıklamada, TLP destekçilerinin "tarihin en kötü bombardımanına" maruz kaldıklarını ve Lahor kentinde yer alan MAO Devlet Üniversitesi çevresinde "her yönden saldırıya uğradıklarını" belirten Buhari, en az 500 destekçinin ciddi şekilde yaralandığını ve çok sayıda destekçinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211010/pakistanda-yasakli-tlpnin-lideri-rizvinin-serbest-birakilmasina-karar-verildi-1049680000.html

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pakistan, protestolar, tahrik-i lebbeyk pakistan (tlp)