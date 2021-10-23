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https://tr.sputniknews.com/20211023/pakistanda-protestocularin-islamabada-ulasmasini-engellemek-icin-hendek-kazildi-1050117570.html
Pakistan’da protestocuların İslamabad’a ulaşmasını engellemek için hendek kazıldı
Pakistan’da protestocuların İslamabad’a ulaşmasını engellemek için hendek kazıldı
Pakistan’da yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) mensuplarının Lahor’dan başkent İslamabad’a yürüyüşlerini engellemek için polisin hendek kazdığı... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T23:59+0300
2021-10-24T00:00+0300
dünya
pakistan
protesto
hendek
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Yerel basındaki haberlere göre, emniyet güçleri, Lahor ile İslamabad arasındaki Gujranwala şehrinin girişinde TLP mensuplarının yürüyüşlerini engellemek için 3,5 metre genişliğinde ve derinliğinde hendek kazdı.Kazılan hendekle birlikte şehrin Lahor’a gidiş ve geliş yönü trafiğe kapatılırken konteynerlerle de önlem alındı.Lahor’dan 70 kilometre uzaklıktaki Sadhoke’ye ulaşan göstericilerin geceyi burada geçireceği ve yarın 30 kilometre mesafedeki Gujranwala’ya doğru harekete geçeceği belirtiliyor.Lahor'da dün yaşanan çatışmalarda bir polis yaşamını yitirmiş, gösteriler sırasında meydana gelen trafik kazasında da 2 polis hayatını kaybetmişti.Başbakan İmran Han’ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Diyanet İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri ve Pencap Adalet Bakanı Muhammed Raca Başarat’tan oluşan 3 kişilik heyet, TLP ile müzakereler için görevlendirilmişti.Yasaklı TLP'nin üyeleri, 21 Ekim'de liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.Rizvi'nin serbest bırakılması kararına itirazMahkeme 9 Ekim'de TLP lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükûmeti ise bu karara itiraz ederek temyize gitmişti.TLP, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlemeye başlamıştı.Parti, düzenlediği gösterileri hükûmetle anlaşma karşılığında sonlandırmıştı. Saad Rizvi tarafından geçen sene kasımda basınla paylaşılan anlaşmada; hükûmetin Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'ni 2-3 ay içinde ülkeden göndermesi, Paris'e yeni büyükelçi atamaması, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi ve gözaltına alınan TLP üyelerinin serbest bırakılması maddeleri yer alıyordu.TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan 2021'de yayımladığı mesajda, hükûmetin verdiği sözleri tutmadığını belirterek yeniden protestolara başlayacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Rizvi, 12 Nisan'da gözaltına alınmış ve ardından partililer İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.12 Nisan'dan sonra yaşanan gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetmişti. 14 Nisan'da terörle mücadele yasası kapsamında TLP'ye yasak getirilmesine karar verilmişti.TLP şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyorSünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.
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pakistan, protesto, hendek

Pakistan’da protestocuların İslamabad’a ulaşmasını engellemek için hendek kazıldı

23:59 23.10.2021 (güncellendi: 00:00 24.10.2021)
© REUTERS / MOHSIN RAZAPakistna'nın Lahor kentinde Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi'nin 26 yaşındaki Lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için düzenlenen protesto gösterisinde arbede yaşandı.
Pakistna'nın Lahor kentinde Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi'nin 26 yaşındaki Lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için düzenlenen protesto gösterisinde arbede yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / MOHSIN RAZA
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Pakistan’da yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) mensuplarının Lahor’dan başkent İslamabad’a yürüyüşlerini engellemek için polisin hendek kazdığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, emniyet güçleri, Lahor ile İslamabad arasındaki Gujranwala şehrinin girişinde TLP mensuplarının yürüyüşlerini engellemek için 3,5 metre genişliğinde ve derinliğinde hendek kazdı.
Kazılan hendekle birlikte şehrin Lahor’a gidiş ve geliş yönü trafiğe kapatılırken konteynerlerle de önlem alındı.
Lahor’dan 70 kilometre uzaklıktaki Sadhoke’ye ulaşan göstericilerin geceyi burada geçireceği ve yarın 30 kilometre mesafedeki Gujranwala’ya doğru harekete geçeceği belirtiliyor.
Lahor'da dün yaşanan çatışmalarda bir polis yaşamını yitirmiş, gösteriler sırasında meydana gelen trafik kazasında da 2 polis hayatını kaybetmişti.
Başbakan İmran Han’ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Diyanet İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri ve Pencap Adalet Bakanı Muhammed Raca Başarat’tan oluşan 3 kişilik heyet, TLP ile müzakereler için görevlendirilmişti.
Yasaklı TLP'nin üyeleri, 21 Ekim'de liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Rizvi'nin serbest bırakılması kararına itiraz

Mahkeme 9 Ekim'de TLP lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükûmeti ise bu karara itiraz ederek temyize gitmişti.
TLP, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlemeye başlamıştı.
Parti, düzenlediği gösterileri hükûmetle anlaşma karşılığında sonlandırmıştı. Saad Rizvi tarafından geçen sene kasımda basınla paylaşılan anlaşmada; hükûmetin Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'ni 2-3 ay içinde ülkeden göndermesi, Paris'e yeni büyükelçi atamaması, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi ve gözaltına alınan TLP üyelerinin serbest bırakılması maddeleri yer alıyordu.
TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan 2021'de yayımladığı mesajda, hükûmetin verdiği sözleri tutmadığını belirterek yeniden protestolara başlayacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Rizvi, 12 Nisan'da gözaltına alınmış ve ardından partililer İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.
12 Nisan'dan sonra yaşanan gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetmişti. 14 Nisan'da terörle mücadele yasası kapsamında TLP'ye yasak getirilmesine karar verilmişti.

TLP şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.
Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.
TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.
Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.
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