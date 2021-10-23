https://tr.sputniknews.com/20211023/paul-walkerin-kizi-meadow-rain-walker-evlendi-gelini-damada-vaftiz-babasi-vin-diesel-teslim-etti-1050116156.html

Paul Walker'ın Kızı Meadow Rain Walker evlendi: Gelini, damada vaftiz babası Vin Diesel teslim etti

Paul Walker'ın Kızı Meadow Rain Walker evlendi: Gelini, damada vaftiz babası Vin Diesel teslim etti

Ünlü oyuncu Paul Walker'ın kızı Meadow Rain Walker, aktör nişanlısı Louis Thornton-Allan ile sessiz sedasız evlendi. Nikahına 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin ünlü... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T22:21+0300

2021-10-23T22:21+0300

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yaşam

düğün

vin diesel

paul walker

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2013 yılında korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker'ın kızı Meadow, sevgilisi Louis Thornton Allan ile evlendi. Onu damada, babasının Hızlı ve Öfkeli filmindeki rol arkadaşı ve kendisinin de vaftiz babası olan Vin Diesel teslim etti.22 yaşındaki Meadow Walker, mutlu gününde çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.Babası Tom Walker'ı çok genç yaşta kaybeden Meadow Walker, Louis Thornton Allan ile nişanlandığını üç ay önce yine sosyal medya hesabından duyurmuştu. Genç kızı hayatının bu en mutlu gününde Hızlı Ve Öfkeli filminin bir başka yıldızı Jordana Brewster da yalnız bırakmadı.Meadow Walker, babasını kaybettiğinde henüz 15 yaşındaydı. Daha sonra babasının adını yaşatmak için deniz bilimlerine hizmeti amaçlayan bir vakıf kurdu. 40 yaşında hayata veda eden Paul Walker'ın Rebecca Soteros ile birlikteliğinden dünyaya gelen Meadow bir süredir model olarak kariyer yapıyor.Çiçeği burnunda evli olan Meadow Walker'ın vaftiz babası Vin Diesel ile de çok yakın bir ilişkisi var. Babasının ölümü sonrasında en çok destek gördüğü kişilerden biri olan Diesel de bu konuda geçmiş röportajlarında açıklamalar yapmıştı. Extra'ya konuşan Vin Diesel, Meadow'a karşı "korumacı" bir yaklaşım izlediğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu sözlerini "Babalar Günü'nde beni arayıp kutlayan ilk kişi her zaman Meadow olmuştur" diye sürdürmüştü. Vin Diesel, vaftiz kızı Meadow hakkında "Onu çocuklarımdan biri olarak görmek dünyadaki en güzel şeylerden biri" demişti.Meadow'un babası Paul Walker, 40 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti. Ölümüyle sadece ailesini ve yakınlarını değil hayranlarını da büyük bir üzüntüye boğdu Walker. Onun kaza anında değil de daha sonra araçta çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği de yapılan otopsiden sonra ortaya çıktı. Yapılan otopsiden sonra Walker'ın yanık travmasından hayatını kalbetitği, cansız bedeni üzerinde termal yaralanmalar olduğu belirtildi.Kaza anında Walker'ın yanında arkadaşı Roger Rodas da bulunuyordu. O da kazada hayatını kaybetti. Bedenleri yangın sonrası tanınmaz hale geldiği için de diş kayıtlarına bakılarak kimlikleri belirlendi.

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düğün, vin diesel, paul walker