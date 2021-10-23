https://tr.sputniknews.com/20211023/rus-ve-cin-savas-gemilerinden-pasifikte-ilk-ortak-devriye-1050110839.html
Rus ve Çin savaş gemilerinden Pasifik'te ilk ortak devriye
Rus ve Çin savaş gemilerinden Pasifik'te ilk ortak devriye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çin donanmalarına ait savaş gemilerinin17-23 Ekim tarihleri arasında ilk kez Batı Pasifik'te ortak devriye... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T17:07+0300
2021-10-23T17:07+0300
2021-10-23T17:07+0300
asya & pasifik
rusya donanması
rus pasifik filosu
deniz
ortak tatbikat
çin donanması
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ve Çin donanmalarına ait 10 savaş gemisinin 17-23 Ekim tarihleri arasında ilk kez Batı Pasifik'te ortak devriye yaptıkları belirtildi.Açıklamada, ortak devriyeye Rus Pasifik Filosu'na ait ölçüm kompleksi gemisi ‘Mareşal Kırilov’, büyük denizaltısavar gemileri 'Amiral Tributs' ve ‘Amiral Panteleev'in yanı sıra, Tsıdenjapov ve Gromkiy korvetleri katılırken, Çin donanmasından ‘Kun Ming’ ve ‘Nan Chang’ destroyerleri, ‘Binh Zhou’ ve ‘Liu Zhou’ korvetleri ile ‘Dun Ping Hu’ entegre tedarik gemisinin dahil olduğu kaydedildi.Rus ve Çinli denizcilerin ortak taktik manevralar gerçekleştirdikleri bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, iki ülkenin gemilerinin bin 700'den fazla deniz mili (3.1 bin km'den fazla) yol kat ettiği ve devriye kapsamında bir grup geminin ilk kez Sangar Boğazı'nı geçtiği vurgulandı.Bakanlık, ortak devriyelerin amacını, Rusya ve Çin bayraklarının gösterilmesi, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sürdürülmesi, iki ülkenin deniz ekonomik faaliyetleri alanındaki tesislerinin korunması olarak açıkladı.Ağustos ayında Çin’in Qingtongxia eğitim sahasında düzenlenen ortak tatbikata Rusya ve Çin’den 10 bin askeri personelin yanı sıra 200 zırhlı araç, 90 topçu silahı, 100'den fazla uçak ve helikopter katılmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
asya & pasifik, rusya donanması, rus pasifik filosu, deniz, ortak tatbikat, çin donanması
Rus ve Çin savaş gemilerinden Pasifik'te ilk ortak devriye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çin donanmalarına ait savaş gemilerinin17-23 Ekim tarihleri arasında ilk kez Batı Pasifik'te ortak devriye gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ve Çin donanmalarına ait 10 savaş gemisinin 17-23 Ekim tarihleri arasında ilk kez Batı Pasifik'te ortak devriye yaptıkları belirtildi.
Açıklamada, ortak devriyeye Rus Pasifik Filosu'na ait ölçüm kompleksi gemisi ‘Mareşal Kırilov’, büyük denizaltısavar gemileri 'Amiral Tributs' ve ‘Amiral Panteleev'in yanı sıra, Tsıdenjapov ve Gromkiy korvetleri katılırken, Çin donanmasından ‘Kun Ming’ ve ‘Nan Chang’ destroyerleri, ‘Binh Zhou’ ve ‘Liu Zhou’ korvetleri ile ‘Dun Ping Hu’ entegre tedarik gemisinin dahil olduğu kaydedildi.
Rus ve Çinli denizcilerin ortak taktik manevralar gerçekleştirdikleri bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca, iki ülkenin gemilerinin bin 700'den fazla deniz mili (3.1 bin km'den fazla) yol kat ettiği ve devriye kapsamında bir grup geminin ilk kez Sangar Boğazı'nı geçtiği vurgulandı.
Bakanlık, ortak devriyelerin amacını, Rusya ve Çin bayraklarının gösterilmesi, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sürdürülmesi, iki ülkenin deniz ekonomik faaliyetleri alanındaki tesislerinin korunması olarak açıkladı.
Ağustos ayında Çin’in Qingtongxia eğitim sahasında düzenlenen ortak tatbikata Rusya ve Çin’den 10 bin askeri personelin yanı sıra 200 zırhlı araç, 90 topçu silahı, 100'den fazla uçak ve helikopter katılmıştı.