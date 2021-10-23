https://tr.sputniknews.com/20211023/rusya-suriyeli-taraflar-arasinda-guven-seviyesi-hal-cok-dusuk-1050101549.html

Rusya: Suriyeli taraflar arasında güven seviyesi hala çok düşük

Rusya: Suriyeli taraflar arasında güven seviyesi hala çok düşük

Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini söyleyen Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriyeli taraflar arasında... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T00:34+0300

2021-10-23T00:34+0300

2021-10-23T00:34+0300

dünya

rusya

suriye

aleksandr lavrentyev

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasa reformu açısından belirli anlaşmalara varılmasını sağlayacak yeni biçimlerin bulunması gerekiyor” ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in çabalarından memnun olduklarını söyleyen Lavrentyev, “Pedersen, Anayasa Komitesi’nin yeni tur görüşmelerinin yapılması için Suriyeli taraflar arasındaki fikir ayrılıklarının aşılabileceğini umuyor. Aslında taraflar arasındaki hava genel olarak değişti ve bu çok hoş. Ama güven seviyesi halâ oldukça düşük ve bu, yeni anayasa çalışmalarında ilerleme kaydetmeye engel oluyor” dedi.Rus diplomat, “Rusya, BM Özel Elçisi’ni ve Suriyeli tarafları, tavsiyeleriyle desteklemeye devam edecek” diye kaydetti.

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rusya, suriye, aleksandr lavrentyev