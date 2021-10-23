https://tr.sputniknews.com/20211023/rusya-ve-turkiyeden-iha-alacak-olan-kirgizistan-abdnin-us-kurmasina-izin-vermeyecegiz-1050111034.html
Rusya ve Türkiye'den İHA alacak olan Kırgızistan: ABD'nin üs kurmasına izin vermeyeceğiz
Rusya ve Türkiye'den İHA alacak olan Kırgızistan: ABD'nin üs kurmasına izin vermeyeceğiz
Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Rusya ve Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) alacaklarını söyledi. Ülke topraklarında ABD üssü istemediklerini... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T17:24+0300
2021-10-23T17:24+0300
2021-10-23T17:24+0300
savunma
rusya
kırgızistan
türkiye
insansız hava aracı (iha)
bayraktar tb2
orlan-10
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Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Türkiye ve Rusya'dan İHA'lar satın alacaklarını açıklayarak, ülke topraklarında ABD'yi istemediklerini belirtti.Başkent Bişkek'te basın toplantısı düzenleyen Caparov, "Rusya ve Türkiye'den İHA alacağız. Ayrıca şu anda Rusya'nın yardımıyla kendi reaktif uçaklarımızın onarımını gerçekleştiriyoruz" dedi.Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye 'Bayraktar TB2' silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini açıklamıştı.Taşiyev, Rusya'dan da 'Orlan-10 SİHA' satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirmişti.'ABD'nin üs kurmasına izin vermeyeceğiz'Caparov, Kırgızistan'ın ülke topraklarında ABD hava üssü kurulmasına müsaade etmeyeceğini belirtti.Kant kentinde Rus askeri üssü bulunduğunu ve bunun yeterli olduğunu kaydeden Caparov, "Topraklarımızda iki üs bulundurarak kedi-fare oyunu oynamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.Eylül sonunda Politico, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, senatörlerle düzenledikleri basına kapalı bir brifingde Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki hedeflere karşı terörle mücadele misyonları yürütmeye yönelik Orta Asya'daki Rus üslerini kullanma konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylediklerini öne sürmüştü.Haberde, ABD'nin Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer bölge ülkelerinin hükümetleriyle görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210928/israilli-savunma-sanayi-sirketlerinden-turkiyenin-iha-pazarindaki-buyumesine-karsi-hukumete-cagri-1049333518.html
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rusya, kırgızistan, türkiye, insansız hava aracı (iha), bayraktar tb2, orlan-10
Rusya ve Türkiye'den İHA alacak olan Kırgızistan: ABD'nin üs kurmasına izin vermeyeceğiz
Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Rusya ve Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) alacaklarını söyledi. Ülke topraklarında ABD üssü istemediklerini vurguladı.
Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Türkiye ve Rusya'dan İHA'lar satın alacaklarını
açıklayarak, ülke topraklarında ABD'yi istemediklerini belirtti.
Başkent Bişkek'te basın toplantısı düzenleyen Caparov, "Rusya ve Türkiye'den İHA alacağız. Ayrıca şu anda Rusya'nın yardımıyla kendi reaktif uçaklarımızın onarımını gerçekleştiriyoruz" dedi.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye 'Bayraktar TB2' silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini açıklamıştı.
Taşiyev, Rusya'dan da 'Orlan-10 SİHA' satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirmişti.
'ABD'nin üs kurmasına izin vermeyeceğiz'
Caparov, Kırgızistan'ın ülke topraklarında ABD hava üssü kurulmasına müsaade etmeyeceğini belirtti.
Kant kentinde Rus askeri üssü bulunduğunu ve bunun yeterli olduğunu kaydeden Caparov, "Topraklarımızda iki üs bulundurarak kedi-fare oyunu oynamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Eylül sonunda Politico, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, senatörlerle düzenledikleri basına kapalı bir brifingde Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki hedeflere karşı terörle mücadele misyonları yürütmeye yönelik Orta Asya'daki Rus üslerini kullanma konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylediklerini öne sürmüştü.
Haberde, ABD'nin Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer bölge ülkelerinin hükümetleriyle görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.