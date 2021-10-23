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https://tr.sputniknews.com/20211023/sosisli-yeme-yarismasinda-bogularak-hayatini-kaybeden-universiteli-icin-anma-duzenlendi-1050107940.html
Sosisli yeme yarışmasında boğularak hayatını kaybeden üniversiteli için anma düzenlendi
Sosisli yeme yarışmasında boğularak hayatını kaybeden üniversiteli için anma düzenlendi
ABD'de, lakros sporunda başarısı ile önemli isimler arasında yer alan 20 yaşındaki Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğazının tıkanması sonucu... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T13:54+0300
2021-10-23T13:54+0300
dünya
abd
massachusetts
sosis
ölüm
boğulma
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Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkenin popüler spor dallarından biri sayılan lakros sporunda başarısı ile önemli isimler arasında yer alan 20 yaşındaki Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğazının tıkanması sonucu hayatını kaybetti. Aynı zamanda Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi öğrencisi Madelyn Nicpon, kampüs dışı bir bağış toplama etkinliğinde sosisli sandviç yeme yarışmasına katılmıştı. Nicpon, bilincini kaybedince, Boston'daki bir hastaneye kaldırıldı. Öğrenci ertesi gün yaşamını yitirdi.Tufts Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada, "New York eyaletinden Suffernlı Madie, biyopsikoloji lisans eğitimi alıyordu. Kadınlar lakros takımı üyesiydi ve topluluğumuzun aktif bir mensubuydu" denildi.Yaklaşık 3 bin öğrenci, öğretim üyesi ve personel, Madelyn Nicpon'u anmak ve yakınlarına destek olmak için Gantcher Centre'da toplandı.
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abd, massachusetts, sosis, ölüm, boğulma

Sosisli yeme yarışmasında boğularak hayatını kaybeden üniversiteli için anma düzenlendi

13:54 23.10.2021
© REUTERS / Thomas WhiteSosisli sandviç
Sosisli sandviç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / Thomas White
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ABD'de, lakros sporunda başarısı ile önemli isimler arasında yer alan 20 yaşındaki Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğazının tıkanması sonucu hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkenin popüler spor dallarından biri sayılan lakros sporunda başarısı ile önemli isimler arasında yer alan 20 yaşındaki Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğazının tıkanması sonucu hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi öğrencisi Madelyn Nicpon, kampüs dışı bir bağış toplama etkinliğinde sosisli sandviç yeme yarışmasına katılmıştı. Nicpon, bilincini kaybedince, Boston'daki bir hastaneye kaldırıldı. Öğrenci ertesi gün yaşamını yitirdi.
Tufts Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada, "New York eyaletinden Suffernlı Madie, biyopsikoloji lisans eğitimi alıyordu. Kadınlar lakros takımı üyesiydi ve topluluğumuzun aktif bir mensubuydu" denildi.
Yaklaşık 3 bin öğrenci, öğretim üyesi ve personel, Madelyn Nicpon'u anmak ve yakınlarına destek olmak için Gantcher Centre'da toplandı.
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