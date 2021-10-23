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Şoygu'dan Alman mevkidaşına yanıt: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi biliyordur
Şoygu'dan Alman mevkidaşına yanıt: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi biliyordur
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in NATO'ya yaptığı 'Rusya'ya karşı silah kullanma' çağrısını değerlendiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T17:31+0300
2021-10-23T17:31+0300
savunma
rusya
nato
sergey şoygu
almanya savunma bakanlığı
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Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO'nun Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini savunmuştu.Kramp-Karrenbauer'in çağrısına yanıt veren Sergey Şoygu, "Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrıları ışığında NATO, güçlerini sınırlarımıza doğru tutarlı bir şekilde intikal ettiriyor. Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi biliyordur" dedi.Avrupa'nın güvenliğinin sadece müşterek şekilde, Rusya'nın çıkarlarına zarar verilmeden sağlanabileceğine dikkat çeken Şoygu, bugün bu konuda eşit diyalog kurulmasına hazır olmayan tarafın NATO olduğunu vurguladı.NATO'nun Afganistan'a yönelik 'çevreleme' politikasının felaketle sonuçlandığını anımsatan Şoygu, şimdi bütün dünyanın bununla başa çıkmaya çalıştığının altını çizdi.
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rusya, nato, sergey şoygu, almanya savunma bakanlığı

Şoygu'dan Alman mevkidaşına yanıt: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi biliyordur

17:31 23.10.2021
© Sputnik / Mikhail Metzel / Fotoğraf bankasına gir9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni
9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in NATO'ya yaptığı 'Rusya'ya karşı silah kullanma' çağrısını değerlendiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçmişte atılan benzer adımların nasıl sonuçlandığının iyi bilindiğini düşündüğünü söyledi.

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO'nun Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini savunmuştu.

Kramp-Karrenbauer'in çağrısına yanıt veren Sergey Şoygu, "Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrıları ışığında NATO, güçlerini sınırlarımıza doğru tutarlı bir şekilde intikal ettiriyor. Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi biliyordur" dedi.

Avrupa'nın güvenliğinin sadece müşterek şekilde, Rusya'nın çıkarlarına zarar verilmeden sağlanabileceğine dikkat çeken Şoygu, bugün bu konuda eşit diyalog kurulmasına hazır olmayan tarafın NATO olduğunu vurguladı.

NATO'nun Afganistan'a yönelik 'çevreleme' politikasının felaketle sonuçlandığını anımsatan Şoygu, şimdi bütün dünyanın bununla başa çıkmaya çalıştığının altını çizdi.


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