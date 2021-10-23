Bakan Soylu: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 285 kilogram eroin, Kocaeli'nde 53 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakalandığını duyurduğu 53 kilogram skunk, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan balık yüklü panelvan tipi araçta ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda operasyon düzenlendi.Durdurulan balık yüklü panelvan tipi araçta narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, aracın zeminine özel yapılan bölümde 50 paket halinde 53 kilogram skunk bulundu.Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 285 kilogram eroin, Kocaeli'nde 53 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bugün; ▪️İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2️⃣8️⃣5️⃣ kg EROİN,
▪️Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 5️⃣3️⃣ kg SKUNK ele geçirildi.