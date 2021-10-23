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https://tr.sputniknews.com/20211023/tff-tahkim-kurulu-altay-ve-samuelin-cezalarini-onadi-1050110696.html
TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T17:02+0300
2021-10-23T17:02+0300
2021-10-23T17:02+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
ceza
tahkim kurulu
altay bayındır
bright osayi-samuel
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TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, ceza, tahkim kurulu, altay bayındır, bright osayi-samuel
TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı.
TFF
'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK) tarafından
3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına
ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.
Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.