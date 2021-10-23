https://tr.sputniknews.com/20211023/tff-tahkim-kurulu-altay-ve-samuelin-cezalarini-onadi-1050110696.html

TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T17:02+0300

2021-10-23T17:02+0300

2021-10-23T17:02+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

ceza

tahkim kurulu

altay bayındır

bright osayi-samuel

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TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, ceza, tahkim kurulu, altay bayındır, bright osayi-samuel