Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211023/tff-tahkim-kurulu-altay-ve-samuelin-cezalarini-onadi-1050110696.html
TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T17:02+0300
2021-10-23T17:02+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
ceza
tahkim kurulu
altay bayındır
bright osayi-samuel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044163733_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a0366077dda790b4cd32aeee7a8a267c.jpg
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044163733_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_517fdd2c374d2151ebc5611db63f859c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, ceza, tahkim kurulu, altay bayındır, bright osayi-samuel

TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı

17:02 23.10.2021
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.
Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:24Rusya ve Türkiye'den İHA alacak olan Kırgızistan: ABD'nin üs kurmasına izin vermeyeceğiz
17:07Rus ve Çin savaş gemilerinden Pasifik'te ilk ortak devriye
17:02TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı
17:01Aylar önce kaybolan erkek tavus kuşu, cami bahçesinde bulundu
16:45Benzine yeni zam yolda: Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere litresi 44 kuruş zamlanacak
16:25Açık Toplum Vakfı, Erdoğan'ın Kavala'ya yönelik 'Soros artığı' sözlerine yanıt verdi
16:22Rusya'da can kaybı ve vaka sayıları 3. gün üst üste en yüksek seviyede
16:21Eski bakan: Kiev, oy endişesiyle Kırım ve Donbass'ın Ukrayna'ya dönmesini istemiyor
16:09Rostec: İskender füze kompleksi, yabancı bir ülkede başarıyla test edildi
15:55Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan, uyumasınlar
15:34Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener, salgınla mücadelede tüm yaş grupları için aşı zorunluluğunu savundu
15:26Erdoğan: Kavala açıklaması yapan büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi için talimat verdim
15:25İtalyan banka Unicredit, Türkiye'de yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı
15:11CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki gösterdi: Utanç vericidir
15:01'Kuruluş Osman' 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor
14:44Arka Sokaklar'ın bir oyuncusu daha diziye veda etti
14:35Sofya'da tedavisi yapıldıktan sonra göç eden şah kartal, Ankara'da vuruldu
14:12Kırşehir'de girdiği evden ziynet eşyası ve döviz çalan hırsız, paraları pavyonda harcarken yakalandı
14:03ASAM Başkanı: Kıbrıs, Türkiye’nin uzay araçları fırlatma üssü olması için paha biçilmez kıymettedir
13:54Sosisli yeme yarışmasında boğularak hayatını kaybeden üniversiteli için anma düzenlendi