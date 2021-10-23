https://tr.sputniknews.com/20211023/ukrayna-abdden-tanksavar-ve-yuksek-hassasiyetli-silahlari-iceren-askeri-yardimi-teslim-aldi-1050105993.html

Ukrayna, ABD'den tanksavar ve yüksek hassasiyetli silahları içeren askeri yardımı teslim aldı

Ukrayna, ABD'den tanksavar ve yüksek hassasiyetli silahları içeren askeri yardımı teslim aldı

ABD'nin Kiev'e askeri yardım çerçevesinde tedarik etme sözü verdiği yeni yüksek hassasiyetli silahlar ve mühimmatlar Ukrayna'ya ulaştı. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T10:22+0300

2021-10-23T10:22+0300

2021-10-23T10:22+0300

savunma

abd

ukrayna

askeri yardım

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Ukrayna'daki 2014 yılındaki darbe sürecinden ve Kırım'ın Rusya topraklarına dönüşünden bu yana Ukrayna'ya askeri yardım gönderen ABD, Kiev'e 'ek askeri yardım paketi' dahilinde yeni silahlar sundu.Ukrayna Savunma Bakanlığı, ek askeri yardımın son partisinin Washington'dan teslim alındığını duyurdu.Bakanlık, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda ABD hükümetinden 60 milyon dolarlık uluslararası güvenlik yardımının üçüncü partisi ülkemize ulaştı. Bu partide tanksavar silahları ve yüksek hassasiyetli silahlar, mühimmatlar, tıbbi malzemeler ve benzeri ekipman yer alıyor" ifadelerini kullandı.Washington'dan Kiev'e ek askeri yardım paketi gönderilmesi konusundaki mutabakat, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Eylül başında yaptığı ABD ziyareti sırasında sağlanmıştı. İlk parti 10 Ekim, ikinci parti 18 Ekim'de teslim edilmişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu haftaki Kiev ziyareti sırasında 2014'ten bu yana ülkesinin Ukrayna ordusuna 2.5 milyar dolardan fazla destek sağladığını söyleyerek Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruması için savunma kapasitesini geliştirmek konusunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.Ukraynalı politikacılar ve uzmanlar sıkça Rusya'nın 'saldırganlığı' ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Rusya, hiçbir ülkeye karşı böyle bir niyeti olmadığını her defasında dile getiriyor.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Sputnik'e açıklamasında, Batı’nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının Donbass bölgesindeki sorunun çözümüne yardımcı olmayacağı, aksine Kiev'i provokasyonlara teşvik edebileceğini kaydetmişti.

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abd, ukrayna, askeri yardım