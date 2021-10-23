Ukraynalı general, Rusya’yı İngiltere yapımı füzelerle tehdit etti

Romanenko, yerel medyaya açıklamasında, Brimstone füzeleriyle donatılan Ukrayna devriye botlarının “Rus savaş gemilerine füze saldırılarını gerçekleştirebileceğini” söyledi. Ukraynalı general, bu füzelerin karadaki hedeflere karşı da kullanılabileceğini savundu.



Brimstone füzeleriyle, yeterli sayıda olmaları durumunda, “düşmanın büyük gemisini bile” yok etmenin mümkün olduğunu kaydeden Romanenko, “bu silahın Ukrayna’ya, Rusya’nın provokasyonlarına daha güçlü yanıt verme fırsatını sağlayacağı” iddiasında bulundu.



Ukrayna’nın, kuvvetler dengesini dikkate alarak “asimetrik savaş yollarını” araması gerektiğini söyleyen Romanenko, Brimstone füzeleriyle donatılan botların bu yöndeki çözümlerden biri olduğunu belirtti.



Daha önce İngiltere ve Ukrayna’nın silah sevkiyatını görüştüğü bildirildi. Değerlendirilen silahlardan birinin, MDBA şirketinin savaş gemi ve uçakları için geliştirdiği Brimstone füzelerinin olduğu belirtildi. The Times, bu ileri teknoloji güdümlü füzenin aynı anda birçok hedefi vurabildiğini yazdı. İngiltere Savunma Bakanlığı, söz konusu anlaşmanın haziran ayında imzalandığını açıkladı.



Ukraynalı politikacılar ve uzmanlar sıkça Rusya’nın “saldırganlığı” ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Rusya, hiçbir ülkeye karşı böyle bir niyeti olmadığını her defasında dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Sputnik’e açıklamasında, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatının Donbas bölgesindeki sorunun çözümüne yardımcı olmayacağı, aksine Kiev’i provokasyonlara teşvik edebileceğini kaydetmişti.