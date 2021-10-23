https://tr.sputniknews.com/20211023/ukraynali-milletvekili-moldova-dogalgaz-tedariki-icin-kieve-basvurdu-1050114502.html
Ukraynalı milletvekili: Moldova, doğalgaz tedariki için Kiev'e başvurdu
Ukraynalı milletvekili: Moldova, doğalgaz tedariki için Kiev'e başvurdu
Ukraynalı milletvekili Andriy Gerus, doğalgaz sıkıntısıyla mücadele eden Moldova'nın 15 milyon metreküp gaz tedarik etmek için Ukrayna ile temasa geçtiği... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T20:35+0300
2021-10-23T20:35+0300
2021-10-23T20:37+0300
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Ukraynalı 'Halkın Hizmetkarı' partisi milletvekili Andriy Gerus, doğalgaz sorunuyla mücadele eden Moldova'nın gaz tedariki için Ukrayna'nın kapısını çaldığını öne sürdü.Gerus, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğrusunu söylemek gerekirse Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi dün Moldova'ya gaz desteğini görüştü. Şimdi Moldova, Gazprom ile sözleşmenin uzatılması konusunda çetin müzakereler yürütüyor" dedi.Milletvekili, "Ülkenin kritik altyapı tesisleri başta olmak üzere gözle görülür bir doğalgaz sıkıntısı mevcut. Moldova, yaklaşık 15 milyon metreküp gaz tedarik etmek için Ukrayna'ya başvurdu" ifadelerini kullandı.Daha önce Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spinu, Moskova'nın, ülke enerji krizinin eşiğinde olduğu için ekim ayında Kişinev'e ilave gaz tedariki konusunda güvence verdiğini söylemişti.Rus enerji devi Gazprom ile Moldova hükümeti, halihazırda yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamak üzere müzakareler yürütüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211023/gazprom-moldova-borcunu-odemedigi-taktirde-bu-ulkeye-olan-gaz-tedariki-durdurulacak-1050113432.html
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rusya, ukrayna, moldova, doğalgaz, sözleşme, tedarik
Ukraynalı milletvekili: Moldova, doğalgaz tedariki için Kiev'e başvurdu
20:35 23.10.2021 (güncellendi: 20:37 23.10.2021)
Ukraynalı milletvekili Andriy Gerus, doğalgaz sıkıntısıyla mücadele eden Moldova'nın 15 milyon metreküp gaz tedarik etmek için Ukrayna ile temasa geçtiği bilgisini verdi.
Ukraynalı 'Halkın Hizmetkarı' partisi milletvekili Andriy Gerus, doğalgaz sorunuyla mücadele eden Moldova
'nın gaz tedariki için Ukrayna
'nın kapısını çaldığını öne sürdü.
Gerus, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğrusunu söylemek gerekirse Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi dün Moldova'ya gaz desteğini görüştü. Şimdi Moldova, Gazprom ile sözleşmenin uzatılması konusunda çetin müzakereler yürütüyor" dedi.
Milletvekili, "Ülkenin kritik altyapı tesisleri başta olmak üzere gözle görülür bir doğalgaz sıkıntısı mevcut. Moldova, yaklaşık 15 milyon metreküp gaz tedarik etmek için Ukrayna'ya başvurdu" ifadelerini kullandı.
Daha önce Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spinu, Moskova'nın, ülke enerji krizinin eşiğinde olduğu için ekim ayında Kişinev'e ilave gaz tedariki konusunda güvence verdiğini söylemişti.
Rus enerji devi Gazprom ile Moldova hükümeti, halihazırda yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamak üzere müzakareler yürütüyor.