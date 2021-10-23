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Uluslararası sağlık uzmanları: Küresel ısınma, insan sağlığı üzerindeki en büyük tehdit
Uluslararası sağlık uzmanları: Küresel ısınma, insan sağlığı üzerindeki en büyük tehdit
Uluslararası sağlık uzmanları, kasım ayında İskoçya’nın Glasgow şehrinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde tüm... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T04:49+0300
2021-10-23T04:49+0300
dünya
küresel ısınma
sağlık
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Uluslararası sağlık uzmanları, COP26’ya katılacak tüm ülke liderlerini küresel ısınma nedeniyle yaklaşan sağlık felaketine karşı adım atmaya çağıran bir bildiri yayınladı. Dünyanın dört bir yanından sağlık uzmanlarının imzalarının yer aldığı bildiride, 2050 yılına kadar dünyada sıcaklığın 2.7-3.1 santigrat derece artacağına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:İklim felaketini önlemek için acil önlemler alınmasını öneren uzmanlar, ülkelerin temiz enerji geliştirmeye ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik finansman ayırmaları gerektiğini belirterek, insan sağlığını iyileştirmeye yönelik önlemlerin, iklim değişikliğiyle mücadele planının bir parçası olması gerektiğinin altını çizdi.Uzmanlar ayrıca fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin her yıl 7 milyondan fazla insanın erken ölümüne yol açtığına dikkat çekerek, düşük kaliteli gıda, su ve hava nedeniyle de dünyadaki ölüm oranlarında artış yaşandığını kaydetti.
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küresel ısınma, sağlık

Uluslararası sağlık uzmanları: Küresel ısınma, insan sağlığı üzerindeki en büyük tehdit

04:49 23.10.2021
© AFP 2021 / Johannes EiseleKanada'da eriyen buzdağları
Kanada'da eriyen buzdağları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AFP 2021 / Johannes Eisele
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Uluslararası sağlık uzmanları, kasım ayında İskoçya’nın Glasgow şehrinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde tüm ülke liderlerini küresel ısınmayı sınırlandırma ve yaklaşan sağlık felaketini önleme çağrısı yaptı.
Uluslararası sağlık uzmanları, COP26’ya katılacak tüm ülke liderlerini küresel ısınma nedeniyle yaklaşan sağlık felaketine karşı adım atmaya çağıran bir bildiri yayınladı.
Dünyanın dört bir yanından sağlık uzmanlarının imzalarının yer aldığı bildiride, 2050 yılına kadar dünyada sıcaklığın 2.7-3.1 santigrat derece artacağına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
“Tüm ülkelerin liderleri ve COP26'daki temsilcilerini küresel ısınmayı sınırlama yoluyla yaklaşan sağlık felaketini önlemeye çağırıyoruz.”
İklim felaketini önlemek için acil önlemler alınmasını öneren uzmanlar, ülkelerin temiz enerji geliştirmeye ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik finansman ayırmaları gerektiğini belirterek, insan sağlığını iyileştirmeye yönelik önlemlerin, iklim değişikliğiyle mücadele planının bir parçası olması gerektiğinin altını çizdi.
Uzmanlar ayrıca fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin her yıl 7 milyondan fazla insanın erken ölümüne yol açtığına dikkat çekerek, düşük kaliteli gıda, su ve hava nedeniyle de dünyadaki ölüm oranlarında artış yaşandığını kaydetti.
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