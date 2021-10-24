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https://tr.sputniknews.com/20211024/abdde-universite-kampusu-yakinlarinda-silahli-saldiri-1-olu-8-yarali-1050122335.html
ABD’de üniversite kampüsü yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
ABD’de üniversite kampüsü yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
ABD’nin Georgia eyaletinde üniversite kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T11:04+0300
2021-10-24T11:04+0300
2021-10-24T11:10+0300
dünya
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silahlı saldırı
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kampüs
üniversite
saldırgan
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Georgia Soruşturma Bürosu (GBI), eyaletin Fort Valley ilçesinde bulunan Georgia Üniversitesi kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda ölen kişinin öğrenci olmadığını duyurdu. Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, henüz gözaltı olmadığı bildirildi. GBI, 8 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.
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abd, fbi, silahlı saldırı, georgia, okul, kampüs, üniversite, saldırgan
ABD’de üniversite kampüsü yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı 11:04 24.10.2021 (güncellendi: 11:10 24.10.2021)
ABD’nin Georgia eyaletinde üniversite kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Georgia Soruşturma Bürosu (GBI), eyaletin Fort Valley ilçesinde bulunan Georgia Üniversitesi kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda ölen kişinin öğrenci olmadığını duyurdu.
Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, henüz gözaltı olmadığı bildirildi. GBI, 8 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.