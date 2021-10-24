ABD'nin Georgia eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Fort Valley Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınında cumartesi akşamı silahlı saldırı düzenlendi.Yapılan açıklamada, "Georgia Soruşturma Bürosu, Fort Valley'de kampüs dışındaki bir partide meydana gelen bir silahlı saldırı hadisesini soruşturuyor. Toplamda 8 kişi vuruldu. 8 kişiden biri hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.Soruşturma ekipleri, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi olmadığı bilgisini verdi.Bunun yanı sıra yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Saldırganın henüz yakalanamadığı bildirildi.Öte yandan saldırının ardından kampüs, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Vallet Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırı neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Fort Valley Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınında cumartesi akşamı silahlı saldırı düzenlendi.
Yapılan açıklamada, "Georgia Soruşturma Bürosu, Fort Valley'de kampüs dışındaki bir partide meydana gelen bir silahlı saldırı hadisesini soruşturuyor. Toplamda 8 kişi vuruldu. 8 kişiden biri hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.