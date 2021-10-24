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ABD'nin Georgia eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
ABD'nin Georgia eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Vallet Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırı neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T00:50+0300
2021-10-24T00:50+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
georgia
üniversite
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ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Fort Valley Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınında cumartesi akşamı silahlı saldırı düzenlendi.Yapılan açıklamada, "Georgia Soruşturma Bürosu, Fort Valley'de kampüs dışındaki bir partide meydana gelen bir silahlı saldırı hadisesini soruşturuyor. Toplamda 8 kişi vuruldu. 8 kişiden biri hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.Soruşturma ekipleri, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi olmadığı bilgisini verdi.Bunun yanı sıra yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Saldırganın henüz yakalanamadığı bildirildi.Öte yandan saldırının ardından kampüs, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/2-yasindaki-cocuk-annesini-tabancayla-basindan-vurarak-oldurdu-1049933134.html
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abd, silahlı saldırı, georgia, üniversite

ABD'nin Georgia eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

00:50 24.10.2021
© REUTERS / Jay PaulABD - polis - silahlı saldırı
ABD - polis - silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© REUTERS / Jay Paul
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ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Vallet Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırı neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Fort Valley Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınında cumartesi akşamı silahlı saldırı düzenlendi.
Yapılan açıklamada, "Georgia Soruşturma Bürosu, Fort Valley'de kampüs dışındaki bir partide meydana gelen bir silahlı saldırı hadisesini soruşturuyor. Toplamda 8 kişi vuruldu. 8 kişiden biri hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.
Soruşturma ekipleri, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi olmadığı bilgisini verdi.
Bunun yanı sıra yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Saldırganın henüz yakalanamadığı bildirildi.
Öte yandan saldırının ardından kampüs, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
ABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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