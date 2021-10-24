Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211024/aksener-istanbul-sozlesmesini-hayata-gecirecegiz-1050128893.html
Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz
Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz
İYİ Parti'nin 4'üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Artık biz hazırız, şimdi onlar düşünsün" dedi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T15:56+0300
2021-10-24T15:59+0300
politika
chp
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
akp
açıklama
konuşma
yıldönümü
iyi parti
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050128868_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_96ab0f1043cdb1518071a9c9d443c94c.jpg
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 4. kuruluş yıldönümünde konuştu."Bugün bir dönüm noktasındayız" diyen Akşener, "Türkiye yeni bir çağrıyı bekliyor. Anneler, babalar, gençler bizi dinliyor" ifadelerini kullandı.Akşener, "Bu aziz millet bizleri sevdi, bağrına bastı. Milletimiz bize teveccüh gösterdi" diye konuşurken, "İYİ Parti'yi Türkiye'yi yönetme hayaliyle kurduk. Emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Artık biz hazırız, şimdi onlar düşünsün" dedi."İstanbul Sözleşmesi'ni kayıtsız şartsız hayata geçireceğiz" diyen Akşener, "İYİ Parti iktidarında kadın işgücüne daha fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği değeri görecek" ifadelerini kullandı.Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında konuşan Akşener, "Kararları ortak akılla alacağız. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden kurtulacağız. Tüm keneleri söküp atacağız. Devletin kontrolünü yasalara, kanunla bağlı kılacağız. Her kararımızda milletimize başvuracağız" dedi.'İstanbul Sözleşmesi’ni, amasız fakatsız, hayata geçireceğiz'İstanbul Sözleşmesi konusuna da değinen Akşener, şu ifadeleri kullandı:"İstanbul Sözleşmesi’ni, amasız fakatsız, hayata geçireceğiz. Kadınların fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak, baskı, şiddet ve işkence görmesini, görmezden gelmeyeceğiz. Öldürülen her kadın, devletin sorumluluğundaydı. İktidardakiler, onlara sahip çıkmadı. Ama bizimle birlikte, kadınlar artık sahipsiz kalmayacak. İyi Parti iktidarında kadın, iş gücüne daha fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği değeri görecek. Ev kadınları için de, projeler ortaya koyacağız. Kadın kooperatiflerimiz ile birlikte; onların ülkemizin kalkınmasında, nasıl bir itici güç olduklarını herkes görecek. Daha hür ve adil Türkiye, ancak kadınların çabasıyla mümkündür. Bir kadın olarak söylüyorum ki; bu ülkeyi kadınlarla el ele verip, yeniden ayağa kaldıracağız."Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:"Akademisyenler düşünceler için dışlanmayacak, torpil devri, mülakatlar son bulacak. Öğretmen atamaları liyakata uygun şekilde yerine getirilecek. Çocuklara her türlü şiddetin önüne geçeceğiz. Rasyonel bir eğitim modelini hayata geçireceğiz. Ekonomideki yapısal reformlarla borçlu çiftimize destek vereceğiz. Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri hale gelecek. Üreticiyi güçlendirecek asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Türkiye'nin zenginliğini tabana yayacağız.Doğalgaz, su ve elektrik faturalarını gören korkuyor. Bu sorunu en adil şekilde çözeceğiz. Getirdikleri zamları kaldıracağız. Kira fiyatlarını sorun olmaktan çıkaracağız. Hem evsahiplerini hem kiracıları memnun edecek çözümler üreteceğiz.Medya özgür ve adil düzende, olması gerektiği gibi toplum yararına çalışacak kurumlar haline gelecek. TRT herkese hizmet verecek."Dış politikaya ilişkin görüşlerini açıklayan İYİ Parti lideri Akşener, "Bizimle birlikte rasyonel, planlı ve programlı bir dış politika gelişecek. Dost kazanan bir anlayışla adımlar atacağız. Sığınmacı sorununa yönelik hamleleri süratle yapacağız. Sığınmacılar vatanlarına kavuşurken biz de rahatlamış bir Türkiye olacağız" dedi.Meral Akşener, "Ormanları yakarak, yıkarak yapılan oteller için gereği neyse yapacağız" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211020/aksener-su-anda-merkez-bankasinin-net-rezervi-eksi-43-milyar-dolar-1049996203.html
https://tr.sputniknews.com/20211022/aksener-paylasti-muzisyen-pandemide-yasadiklarini-anlatti-1050070046.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050128868_95:0:695:450_1920x0_80_0_0_807ad807f46f8ad1c44218a76ac86522.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, akp, açıklama, konuşma, yıldönümü, iyi parti, cumhur ittifakı, millet ittifakı, kuruluş, istanbul sözleşmesi

Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz

15:56 24.10.2021 (güncellendi: 15:59 24.10.2021)
© AAAkşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz
Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
Abone ol
İYİ Parti'nin 4'üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Artık biz hazırız, şimdi onlar düşünsün" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 4. kuruluş yıldönümünde konuştu.
"Bugün bir dönüm noktasındayız" diyen Akşener, "Türkiye yeni bir çağrıyı bekliyor. Anneler, babalar, gençler bizi dinliyor" ifadelerini kullandı.
Akşener, "Bu aziz millet bizleri sevdi, bağrına bastı. Milletimiz bize teveccüh gösterdi" diye konuşurken, "İYİ Parti'yi Türkiye'yi yönetme hayaliyle kurduk. Emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Artık biz hazırız, şimdi onlar düşünsün" dedi.
"İstanbul Sözleşmesi'ni kayıtsız şartsız hayata geçireceğiz" diyen Akşener, "İYİ Parti iktidarında kadın işgücüne daha fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği değeri görecek" ifadelerini kullandı.
Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında konuşan Akşener, "Kararları ortak akılla alacağız. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden kurtulacağız. Tüm keneleri söküp atacağız. Devletin kontrolünü yasalara, kanunla bağlı kılacağız. Her kararımızda milletimize başvuracağız" dedi.

'İstanbul Sözleşmesi’ni, amasız fakatsız, hayata geçireceğiz'

İstanbul Sözleşmesi konusuna da değinen Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Sözleşmesi’ni, amasız fakatsız, hayata geçireceğiz. Kadınların fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak, baskı, şiddet ve işkence görmesini, görmezden gelmeyeceğiz. Öldürülen her kadın, devletin sorumluluğundaydı. İktidardakiler, onlara sahip çıkmadı. Ama bizimle birlikte, kadınlar artık sahipsiz kalmayacak. İyi Parti iktidarında kadın, iş gücüne daha fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği değeri görecek. Ev kadınları için de, projeler ortaya koyacağız. Kadın kooperatiflerimiz ile birlikte; onların ülkemizin kalkınmasında, nasıl bir itici güç olduklarını herkes görecek. Daha hür ve adil Türkiye, ancak kadınların çabasıyla mümkündür. Bir kadın olarak söylüyorum ki; bu ülkeyi kadınlarla el ele verip, yeniden ayağa kaldıracağız."
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
POLİTİKA
Akşener: Şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 43 milyar dolar
20 Ekim, 11:07
Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:
"Akademisyenler düşünceler için dışlanmayacak, torpil devri, mülakatlar son bulacak. Öğretmen atamaları liyakata uygun şekilde yerine getirilecek. Çocuklara her türlü şiddetin önüne geçeceğiz. Rasyonel bir eğitim modelini hayata geçireceğiz. Ekonomideki yapısal reformlarla borçlu çiftimize destek vereceğiz. Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri hale gelecek. Üreticiyi güçlendirecek asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Türkiye'nin zenginliğini tabana yayacağız.
Doğalgaz, su ve elektrik faturalarını gören korkuyor. Bu sorunu en adil şekilde çözeceğiz. Getirdikleri zamları kaldıracağız. Kira fiyatlarını sorun olmaktan çıkaracağız. Hem evsahiplerini hem kiracıları memnun edecek çözümler üreteceğiz.
Medya özgür ve adil düzende, olması gerektiği gibi toplum yararına çalışacak kurumlar haline gelecek. TRT herkese hizmet verecek."
Dış politikaya ilişkin görüşlerini açıklayan İYİ Parti lideri Akşener, "Bizimle birlikte rasyonel, planlı ve programlı bir dış politika gelişecek. Dost kazanan bir anlayışla adımlar atacağız. Sığınmacı sorununa yönelik hamleleri süratle yapacağız. Sığınmacılar vatanlarına kavuşurken biz de rahatlamış bir Türkiye olacağız" dedi.
Meral Akşener, "Ormanları yakarak, yıkarak yapılan oteller için gereği neyse yapacağız" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
TÜRKİYE
Akşener paylaştı: Müzisyen, pandemide yaşadıklarını anlattı
22 Ekim, 02:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:36Yolda yürüyen kadına kapkaç güvenlik kamerasına yakalandı
16:31Kremlin: Hiçbir kılıf, NATO’nun gerçekte saldırgan bir blok olduğunu gizleyemez
16:22Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması: Sonu harika olacak
16:2015 yaşındaki kızı kayıplara karışan anne: Dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön
16:16Rusya’nın döviz rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı
16:02Eylül ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 19 düşüş: Araç fiyatları yüzde 1.6 yükseldi
15:56Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz
15:45Milli Eğitim Bakanı Özer: Halk eğitim kurs belge ve sertifikaları e-Devlet kapısından alınabilecek
15:44Markette yangın tüpü düştü, ortalık toz bulutuyla kaplandı
15:34MSB: Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı tamamlandı
15:33Kira borcunu ödeyemeyince 7 kişilik aile sokakta kaldı: ‘Bir barakaya bile razıyız’
15:20CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Sandığı nasıl koruyacağımızı göstereceğiz
15:15Bağdat Caddesi, Apple mağazasıyla yüzde 98 doluluk oranına ulaştı
15:12Seren Serengil: Zina suç olmalı
14:54CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de belediyeyi protesto eden mahallelilerle görüştü
14:53Kabine yarın toplanacak: Gündemde neler var?
14:39Nagehan Alçı: Bildiriyle birlikte Osman Kavala’nın kısa vadede tahliye olma ihtimali yok oldu
14:38Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli, Kavala için de aynı şeyi düşünüyorum
14:29CHP'li Ağbaba'dan MHP'ye çağrı: Gelin birlikte asgari sefalete son verelim
14:23Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak