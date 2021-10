https://tr.sputniknews.com/20211024/aksener-istanbul-sozlesmesini-hayata-gecirecegiz-1050128893.html

Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz

İYİ Parti'nin 4'üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Artık biz hazırız, şimdi onlar düşünsün" dedi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 4. kuruluş yıldönümünde konuştu."Bugün bir dönüm noktasındayız" diyen Akşener, "Türkiye yeni bir çağrıyı bekliyor. Anneler, babalar, gençler bizi dinliyor" ifadelerini kullandı.Akşener, "Bu aziz millet bizleri sevdi, bağrına bastı. Milletimiz bize teveccüh gösterdi" diye konuşurken, "İYİ Parti'yi Türkiye'yi yönetme hayaliyle kurduk. Emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Artık biz hazırız, şimdi onlar düşünsün" dedi."İstanbul Sözleşmesi'ni kayıtsız şartsız hayata geçireceğiz" diyen Akşener, "İYİ Parti iktidarında kadın işgücüne daha fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği değeri görecek" ifadelerini kullandı.Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında konuşan Akşener, "Kararları ortak akılla alacağız. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden kurtulacağız. Tüm keneleri söküp atacağız. Devletin kontrolünü yasalara, kanunla bağlı kılacağız. Her kararımızda milletimize başvuracağız" dedi.'İstanbul Sözleşmesi’ni, amasız fakatsız, hayata geçireceğiz'İstanbul Sözleşmesi konusuna da değinen Akşener, şu ifadeleri kullandı:"İstanbul Sözleşmesi’ni, amasız fakatsız, hayata geçireceğiz. Kadınların fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak, baskı, şiddet ve işkence görmesini, görmezden gelmeyeceğiz. Öldürülen her kadın, devletin sorumluluğundaydı. İktidardakiler, onlara sahip çıkmadı. Ama bizimle birlikte, kadınlar artık sahipsiz kalmayacak. İyi Parti iktidarında kadın, iş gücüne daha fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği değeri görecek. Ev kadınları için de, projeler ortaya koyacağız. Kadın kooperatiflerimiz ile birlikte; onların ülkemizin kalkınmasında, nasıl bir itici güç olduklarını herkes görecek. Daha hür ve adil Türkiye, ancak kadınların çabasıyla mümkündür. Bir kadın olarak söylüyorum ki; bu ülkeyi kadınlarla el ele verip, yeniden ayağa kaldıracağız."Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:"Akademisyenler düşünceler için dışlanmayacak, torpil devri, mülakatlar son bulacak. Öğretmen atamaları liyakata uygun şekilde yerine getirilecek. Çocuklara her türlü şiddetin önüne geçeceğiz. Rasyonel bir eğitim modelini hayata geçireceğiz. Ekonomideki yapısal reformlarla borçlu çiftimize destek vereceğiz. Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri hale gelecek. Üreticiyi güçlendirecek asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Türkiye'nin zenginliğini tabana yayacağız.Doğalgaz, su ve elektrik faturalarını gören korkuyor. Bu sorunu en adil şekilde çözeceğiz. Getirdikleri zamları kaldıracağız. Kira fiyatlarını sorun olmaktan çıkaracağız. Hem evsahiplerini hem kiracıları memnun edecek çözümler üreteceğiz.Medya özgür ve adil düzende, olması gerektiği gibi toplum yararına çalışacak kurumlar haline gelecek. TRT herkese hizmet verecek."Dış politikaya ilişkin görüşlerini açıklayan İYİ Parti lideri Akşener, "Bizimle birlikte rasyonel, planlı ve programlı bir dış politika gelişecek. Dost kazanan bir anlayışla adımlar atacağız. Sığınmacı sorununa yönelik hamleleri süratle yapacağız. Sığınmacılar vatanlarına kavuşurken biz de rahatlamış bir Türkiye olacağız" dedi.Meral Akşener, "Ormanları yakarak, yıkarak yapılan oteller için gereği neyse yapacağız" diye konuştu.

