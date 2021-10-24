Alkollü olduğu iddia edilen genç kendini araçların önüne attı

Dün gece saatlerinde İstanbul Zeytinburnu Yedikule sahilinde meydana gelen olayda iddialara göre alkollü olduğu öğrenilen bir genç kendisini seyir halindeki araçların önüne attı. Genç, yoldan geçen bir taksinin altında kalmaktan son anda kurtularak yere düştü.
Zeytinburnu’nda dün gece saatlerinde yaşanılan olayda, alkollü olduğu iddia edilen bir genç, kendini seyir halindeki araçların önüne attı.
Dün gece saatlerinde İstanbul Zeytinburnu Yedikule sahilinde meydana gelen olayda iddialara göre alkollü olduğu öğrenilen bir genç kendisini seyir halindeki araçların önüne attı. Genç, yoldan geçen bir taksinin altında kalmaktan son anda kurtularak yere düştü.