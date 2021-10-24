https://tr.sputniknews.com/20211024/alkollu-oldugu-iddia-edilen-genc-kendini-araclarin-onune-atti-1050133080.html

Alkollü olduğu iddia edilen genç kendini araçların önüne attı

Alkollü olduğu iddia edilen genç kendini araçların önüne attı

Zeytinburnu’nda dün gece saatlerinde yaşanılan olayda, alkollü olduğu iddia edilen bir genç, kendini seyir halindeki araçların önüne attı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T19:33+0300

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yaşam

istanbul

türkiye

trafik

yol

genç

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Dün gece saatlerinde İstanbul Zeytinburnu Yedikule sahilinde meydana gelen olayda iddialara göre alkollü olduğu öğrenilen bir genç kendisini seyir halindeki araçların önüne attı. Genç, yoldan geçen bir taksinin altında kalmaktan son anda kurtularak yere düştü.

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istanbul, türkiye, trafik, yol, genç