Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211024/avrupa-parlamentosu-baskanindan-turkiyeye-osman-kavala-mesaji-gozumuz-korkmayacak-1050124033.html
Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak
Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak
Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Başkanı David Sassoli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T12:14+0300
2021-10-24T12:14+0300
dünya
ankara
recep tayyip erdoğan
ak parti
türkiye
avrupa parlamentosu (ap)
akp
büyükelçi
istenmeyen kişi
tepki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104041/88/1040418873_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_1424add4f71c71204884531bcd4b1796.jpg
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, "10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi Türkiye hükümetinin otoriterliğe kayışının açık bir işaretidir. Gözümüz korkmayacak" ifadelerini kullandı.AP Başkanı, paylaşımını, "Osman Kavala'ya özgürlük" diyerek tamamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211023/erdogan--1050109331.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104041/88/1040418873_0:0:2328:1746_1920x0_80_0_0_fd9932caf6028f9c237bbb7deee323b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, avrupa parlamentosu (ap), akp, büyükelçi, istenmeyen kişi, tepki, başkan, osman kavala, david sassoli

Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak

12:14 24.10.2021
© REUTERS / JOHANNA GERONYeni AP Başkanı David Sassoli, katıldığı ilk AB liderler zirvesinde basın toplantısı düzenlerken
Yeni AP Başkanı David Sassoli, katıldığı ilk AB liderler zirvesinde basın toplantısı düzenlerken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© REUTERS / JOHANNA GERON
Abone ol
Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Başkanı David Sassoli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesini talep etmesinin 'kendilerini korkutmadığını' ifade etti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, "10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi Türkiye hükümetinin otoriterliğe kayışının açık bir işaretidir. Gözümüz korkmayacak" ifadelerini kullandı.
AP Başkanı, paylaşımını, "Osman Kavala'ya özgürlük" diyerek tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" açıklamasında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
POLİTİKA
Erdoğan: Kavala açıklaması yapan büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi için talimat verdim
Dün, 15:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:34Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’
12:24Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar
12:17Cihat Yaycı: Lozan Barış Antlaşması’na göre Türkiye Kıbrıs’tan şu veya bu şekilde dışlanamaz
12:14Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak
12:07Eşini döven adamı dakikalarca dövdüler: ‘Aile meselesi karışmayın’
12:03Özbekistan, devlet başkanlığı seçimi için sandık başında
11:56Devasa yapıların rüzgar tüneli testleri artık Türkiye'de yapılıyor
11:51Yüzde 80 engelli eşine kavuşması için 10 bin liraya ihtiyacı var
11:50'Yalancı' kelimesi yerel mahkemede hakaret, istinafta ise eleştiri sayıldı
11:39Doktorlar uyardı: Moskova’da Kovid-19’u ağır geçiren hastaların sayısı artıyor
11:34Ordu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 4 kişi gözaltına alındı
11:26Milli Savunma Bakanı Akar: Bedelli askerliğe son 3 yılda 156 bin 926 kişi başvurdu
11:19Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1.5 milyon TL destek verdik
11:15Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut
11:04ABD’de üniversite kampüsü yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
10:56Uzmanlardan beyin sisi uyarısı: Kovid-19'un uzun vadeli etkilerinden
10:36AK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında
10:27Yargıtay'dan emsal karar: Vasıflı işçi asgari ücretle çalıştırılamaz
10:19Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
10:10Prof. Dr. Tecer: Marmara'da durağan deniz koşulları devam ettikçe müsilaj tehlikesi var