https://tr.sputniknews.com/20211024/avrupa-parlamentosu-baskanindan-turkiyeye-osman-kavala-mesaji-gozumuz-korkmayacak-1050124033.html
Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak
Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak
Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Başkanı David Sassoli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T12:14+0300
2021-10-24T12:14+0300
2021-10-24T12:14+0300
dünya
ankara
recep tayyip erdoğan
ak parti
türkiye
avrupa parlamentosu (ap)
akp
büyükelçi
istenmeyen kişi
tepki
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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, "10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi Türkiye hükümetinin otoriterliğe kayışının açık bir işaretidir. Gözümüz korkmayacak" ifadelerini kullandı.AP Başkanı, paylaşımını, "Osman Kavala'ya özgürlük" diyerek tamamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211023/erdogan--1050109331.html
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ankara, recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, avrupa parlamentosu (ap), akp, büyükelçi, istenmeyen kişi, tepki, başkan, osman kavala, david sassoli
Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak
Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Başkanı David Sassoli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesini talep etmesinin 'kendilerini korkutmadığını' ifade etti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, "10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi Türkiye hükümetinin otoriterliğe kayışının açık bir işaretidir. Gözümüz korkmayacak" ifadelerini kullandı.
AP Başkanı, paylaşımını, "Osman Kavala'ya özgürlük" diyerek tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" açıklamasında bulunmuştu.