https://tr.sputniknews.com/20211024/avrupa-parlamentosu-baskanindan-turkiyeye-osman-kavala-mesaji-gozumuz-korkmayacak-1050124033.html

Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak

Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Başkanı David Sassoli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T12:14+0300

2021-10-24T12:14+0300

2021-10-24T12:14+0300

dünya

ankara

recep tayyip erdoğan

ak parti

türkiye

avrupa parlamentosu (ap)

akp

büyükelçi

istenmeyen kişi

tepki

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, "10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi Türkiye hükümetinin otoriterliğe kayışının açık bir işaretidir. Gözümüz korkmayacak" ifadelerini kullandı.AP Başkanı, paylaşımını, "Osman Kavala'ya özgürlük" diyerek tamamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" açıklamasında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211023/erdogan--1050109331.html

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