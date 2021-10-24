Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211024/bagdat-caddesi-apple-magazasiyla-yuzde-98-doluluk-oranina-ulasti-1050127926.html
Bağdat Caddesi, Apple mağazasıyla yüzde 98 doluluk oranına ulaştı
Bağdat Caddesi, Apple mağazasıyla yüzde 98 doluluk oranına ulaştı
Onlarca sektörden 750'si ana mağaza olmak üzere 3 bin işyerinin bulunduğu Bağdat Caddesi'nde, doluluk oranı Apple mağazasının açılmasıyla yüzde 98'e ulaştı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T15:15+0300
2021-10-24T15:15+0300
yaşam
türkiye
apple
bağdat caddesi
dolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050097321_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56fb3ab81b764c7b4a69ab80c5d47c23.jpg
Tekstilden kuyuma, züccaciyeden mobilyaya, eczaneden gıdaya onlarca sektörden mağazaların yer aldığı 6 kilometre uzunluğundaki Bağdat Caddesi, Kovid-19 salgını sonrası cadde mağazalarına ilginin artmasıyla doluluk oranını tarihi zirvesine çıkardıBirkaç yıl öncesine kadar inşaat, şantiye ve boş kalan iş yerleriyle anılan Bağdat Caddesi, salgının ardından ilginin artması, dönüşümün kısmen tamamlanması, yerli ve yabancı ziyaretçi ilgisi ve ilgili STK'ların çalışmaları sonrası çok ciddi markaları bünyesine kattı.Son olarak ABD'li teknoloji firması Apple'ın yeni mağaza açmasıyla dikkatleri üzerine çeken caddede, doluluk oranı yüzde 98'e yükseldi. Kalan mağazaların kısa sürede dolması ve cadde için yeni projelerin hayata geçmesi bekleniyor.‘Doluluk oranı kısa sürede yüzde 100'e çıkacak’Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Esen, yaptığı açıklamada, uzunluğu 6 kilometreyi bulan caddede 750 ana mağazayla birlikte toplam 3 bin işyerinin bulunduğunu, bu işyerlerinin 500 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu söyledi.Telekomünikasyondan kuyuma, gıdadan kırtasiyeye, mobilyadan giyime onlarca sektörden mağazaların yer aldığı Bağdat Caddesi'nin özellikle salgın sonrası ziyaretçi sayısını artırdığını aktaran Esen, "Kovid-19 sonrası insanlarımızın cadde mağazacılığına ilgisi ciddi düzeyde arttı. Artık açık alanda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi doluluk oranına net bir şekilde yansıdı" diye konuştu.‘Önemli markalar yer arayışında’Esen, ABD'li teknoloji devi Apple'ın Avrupa'nın en büyük ve sofistike mağazasını Bağdat Caddesi'ne açtığını anımsatarak, "Doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı. Kalan mağazalarla ilgili de kiralama süreçlerinin devam ettiğini ve kısa sürede bu işyerlerinin de görücüye çıkacağını biliyoruz. Yani çok kısa bir zamanda doluluk oranı yüzde 100'e çıkacak" dedi.Bağdat Caddesi Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güvenç Kiraz ise Bağdat Caddesi'nin yüzde 98 doluluk oranıyla tarihi bir zirve yaşadığını ifade ederek, "Dünyanın en önemli markaları burada yer almaya çalışıyor. Apple'ın Avrupa'nın en büyük mağazasını caddemizde açması büyük bir gurur. Daha önce AVM'lere giden çok önemli markaların caddede yer arayışı içerisinde olduğunu duyuyoruz" şeklinde konuştu.
bağdat caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050097321_142:0:1102:720_1920x0_80_0_0_1563fb7a766ee0c7a1778dc2cc41e09d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, apple, bağdat caddesi, dolu

Bağdat Caddesi, Apple mağazasıyla yüzde 98 doluluk oranına ulaştı

15:15 24.10.2021
© Fotoğraf : AppleTim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı
Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© Fotoğraf : Apple
Abone ol
Onlarca sektörden 750'si ana mağaza olmak üzere 3 bin işyerinin bulunduğu Bağdat Caddesi'nde, doluluk oranı Apple mağazasının açılmasıyla yüzde 98'e ulaştı.
Tekstilden kuyuma, züccaciyeden mobilyaya, eczaneden gıdaya onlarca sektörden mağazaların yer aldığı 6 kilometre uzunluğundaki Bağdat Caddesi, Kovid-19 salgını sonrası cadde mağazalarına ilginin artmasıyla doluluk oranını tarihi zirvesine çıkardı
Birkaç yıl öncesine kadar inşaat, şantiye ve boş kalan iş yerleriyle anılan Bağdat Caddesi, salgının ardından ilginin artması, dönüşümün kısmen tamamlanması, yerli ve yabancı ziyaretçi ilgisi ve ilgili STK'ların çalışmaları sonrası çok ciddi markaları bünyesine kattı.
Son olarak ABD'li teknoloji firması Apple'ın yeni mağaza açmasıyla dikkatleri üzerine çeken caddede, doluluk oranı yüzde 98'e yükseldi. Kalan mağazaların kısa sürede dolması ve cadde için yeni projelerin hayata geçmesi bekleniyor.

‘Doluluk oranı kısa sürede yüzde 100'e çıkacak’

Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Esen, yaptığı açıklamada, uzunluğu 6 kilometreyi bulan caddede 750 ana mağazayla birlikte toplam 3 bin işyerinin bulunduğunu, bu işyerlerinin 500 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu söyledi.
Telekomünikasyondan kuyuma, gıdadan kırtasiyeye, mobilyadan giyime onlarca sektörden mağazaların yer aldığı Bağdat Caddesi'nin özellikle salgın sonrası ziyaretçi sayısını artırdığını aktaran Esen, "Kovid-19 sonrası insanlarımızın cadde mağazacılığına ilgisi ciddi düzeyde arttı. Artık açık alanda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi doluluk oranına net bir şekilde yansıdı" diye konuştu.

‘Önemli markalar yer arayışında’

Esen, ABD'li teknoloji devi Apple'ın Avrupa'nın en büyük ve sofistike mağazasını Bağdat Caddesi'ne açtığını anımsatarak, "Doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı. Kalan mağazalarla ilgili de kiralama süreçlerinin devam ettiğini ve kısa sürede bu işyerlerinin de görücüye çıkacağını biliyoruz. Yani çok kısa bir zamanda doluluk oranı yüzde 100'e çıkacak" dedi.
Bağdat Caddesi Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güvenç Kiraz ise Bağdat Caddesi'nin yüzde 98 doluluk oranıyla tarihi bir zirve yaşadığını ifade ederek, "Dünyanın en önemli markaları burada yer almaya çalışıyor. Apple'ın Avrupa'nın en büyük mağazasını caddemizde açması büyük bir gurur. Daha önce AVM'lere giden çok önemli markaların caddede yer arayışı içerisinde olduğunu duyuyoruz" şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:36Yolda yürüyen kadına kapkaç güvenlik kamerasına yakalandı
16:31Kremlin: Hiçbir kılıf, NATO’nun gerçekte saldırgan bir blok olduğunu gizleyemez
16:22Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması: Sonu harika olacak
16:2015 yaşındaki kızı kayıplara karışan anne: Dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön
16:16Rusya’nın döviz rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı
16:02Eylül ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 19 düşüş: Araç fiyatları yüzde 1.6 yükseldi
15:56Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz
15:45Milli Eğitim Bakanı Özer: Halk eğitim kurs belge ve sertifikaları e-Devlet kapısından alınabilecek
15:44Markette yangın tüpü düştü, ortalık toz bulutuyla kaplandı
15:34MSB: Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı tamamlandı
15:33Kira borcunu ödeyemeyince 7 kişilik aile sokakta kaldı: ‘Bir barakaya bile razıyız’
15:20CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Sandığı nasıl koruyacağımızı göstereceğiz
15:15Bağdat Caddesi, Apple mağazasıyla yüzde 98 doluluk oranına ulaştı
15:12Seren Serengil: Zina suç olmalı
14:54CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de belediyeyi protesto eden mahallelilerle görüştü
14:53Kabine yarın toplanacak: Gündemde neler var?
14:39Nagehan Alçı: Bildiriyle birlikte Osman Kavala’nın kısa vadede tahliye olma ihtimali yok oldu
14:38Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli, Kavala için de aynı şeyi düşünüyorum
14:29CHP'li Ağbaba'dan MHP'ye çağrı: Gelin birlikte asgari sefalete son verelim
14:23Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak