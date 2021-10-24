https://tr.sputniknews.com/20211024/bill-gates-ultra-luks-yatlariyla-turkiye-kiyilarini-geziyor-1050125648.html

Bill Gates, ultra lüks yatlarıyla Ege kıyılarını geziyor

Bill Gates, ultra lüks yatlarıyla Ege kıyılarını geziyor

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum Kalesini... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T13:32+0300

2021-10-24T13:32+0300

2021-10-24T13:33+0300

yaşam

türkiye

bill gates

bodrum

tatil

tur

yat

kale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050125623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5f7903f2aa372d91808cedaa0a5536b.jpg

Lana isimli yatla Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, İzmir’deki Efes Antik Kenti’ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki ’Lana’ isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi’ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2.5 saat kalede kaldı. Kalenin her köşesini gezen Bill Gates’in Bodrum Kalesi’ne hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.Bodrum Kalesi’ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates’e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.

https://tr.sputniknews.com/20211022/bill-gates-izmir-selcuka-geldi-meryem-ana-evini-ziyaret-etti-1050096951.html

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, bill gates, bodrum, tatil, tur, yat, kale