https://tr.sputniknews.com/20211024/bill-gates-ultra-luks-yatlariyla-turkiye-kiyilarini-geziyor-1050125648.html
Bill Gates, ultra lüks yatlarıyla Ege kıyılarını geziyor
Bill Gates, ultra lüks yatlarıyla Ege kıyılarını geziyor
Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum Kalesini... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T13:32+0300
2021-10-24T13:32+0300
2021-10-24T13:33+0300
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Lana isimli yatla Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, İzmir’deki Efes Antik Kenti’ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki ’Lana’ isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi’ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2.5 saat kalede kaldı. Kalenin her köşesini gezen Bill Gates’in Bodrum Kalesi’ne hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.Bodrum Kalesi’ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates’e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/bill-gates-izmir-selcuka-geldi-meryem-ana-evini-ziyaret-etti-1050096951.html
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türkiye, bill gates, bodrum, tatil, tur, yat, kale
Bill Gates, ultra lüks yatlarıyla Ege kıyılarını geziyor
13:32 24.10.2021 (güncellendi: 13:33 24.10.2021)
Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum Kalesini ziyaret ederek, tarihi kaleyi karış karış gezdi.
Lana isimli yatla Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, İzmir’deki Efes Antik Kenti’ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi.
Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki ’Lana’ isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.
Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi’ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2.5 saat kalede kaldı. Kalenin her köşesini gezen Bill Gates’in Bodrum Kalesi’ne hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.
Bodrum Kalesi’ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates’e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.