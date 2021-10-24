https://tr.sputniknews.com/20211024/camilerden-61-tane-hali-caldilar-1050126340.html

Camilerden 61 tane halı çaldılar

Camilerden 61 tane halı çaldılar

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 2 farklı camiden toplam 61 halı çalan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T13:47+0300

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türkiye

manisa

cami

halı

hırsızlık

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Yunusemre ilçesinde bulunan Koruköy ile Sarıahmetli camilerinden çeşitli tarihlerde toplam 61 halı çalınması üzerine jandarma geniş çaplı operasyon başlattı.Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, şüphelilerin K.T., F.Ç. ile Y.E. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.T. ve F.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Y.E.'yi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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manisa, cami, halı, hırsızlık