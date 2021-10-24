https://tr.sputniknews.com/20211024/chp-lideri-kilicdaroglu-izmirde-belediyeyi-protesto-eden-mahallelilerle-gorustu-1050127474.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de belediyeyi protesto eden mahallelilerle görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de belediyeyi protesto eden mahallelilerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma töreni ve Karabağlar... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T14:54+0300

2021-10-24T14:54+0300

2021-10-24T14:54+0300

türkiye

izmir

chp

kemal kılıçdaroğlu

kentsel dönüşüm

açıklama

müteahhit

proje

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İzmir'de Yurtoğlu Mahallesi'nde düzenlenen törende Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının tüm engelleri aşıp, İzmir'e hizmet için ellerinden geleni yaptığını söyledi.Belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, bitirilen ve yapılacak projelerin hayırlı olmasını diledi.Bu arada Karabağlar Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren bir kadın, ezan okunduğu sırada konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu'na seslenerek yardım istedi.Programda Yıldız Kenter Kültür Merkezi, Nasreddin Hoca Çocuk ve Bilim Merkezi, Mobilya Akademi, Kibar Mahallesi Belediye Hizmet Kompleksi, Özdemir Sabancı Parkı, Limontepe Mahallesi Masal Evi Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin de temeli atıldı.Tören alanı girişinde, "Uzundere için sözünü tut Büyükşehir", "Uzundere kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm", "Uzundere burada Tunç Soyer nerede?" şeklinde dövizler taşıyan bir grup, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto etti.Kılıçdaroğlu, tören öncesinde aracından inerek protestocularla görüştü.Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söyledi.'Hiçbir müteahhit girmiyor'Mağduriyeti bildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlara sordum, ihaleye katılan yok. Ekonomik şartlar nedeniyle, fiyatlar belli olmadığı için müteahhitler korkuyor. İki kez ihaleye çıkıldı, katılan olmadı. Hükümete 'Kardeşim fiyat istikrarını sağlayın, ihale açılıyor, Büyükşehir Belediyesi ihale açıyor hiçbir müteahhit girmiyor' deyin" cevabını verdi.Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehirin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin" ifadelerini kullandı.Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.Bu sırada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu sene içinde ihaleye çıkacaklarını bildirdi.Eray Uslu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzundere'deki 5 etaptan oluşan projenin iki etabının Aziz Kocaoğlu döneminde teslim edildiğini, Tunç Soyer’in ise bu konuyla ilgilenmediğini, Türkiye’nin örnek projesi diye lanse edilen projenin hüsrana uğradığını ileri sürdü.Kılıçdaroğlu’na mağduriyetlerini aktardıklarını belirten Uslu, "Bize söz verdi. Bu işi bir an önce bitireceğini, belediye ile halledeceğini söyledi. Biz kendisine güveniyoruz. Mahallenin yarısı kentsel dönüşüme sokulup bitirildi, diğer kısmı yapılmadı. 40 senelik komşularımızın 3'te 1'i yeni dairelerde, diğerleri 50 yıllık depreme dayanıksız yerlerde oturuyor. Biz bu konuda mağdur olduğumuzu ilettik" ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Emine Demir de "Kılıçdaroğlu buraya temel atmaya geldi ya, buraya gelmeyecekti, bizim evlerin temelini atacaktı" şeklinde konuştu.

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izmir, chp, kemal kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm, açıklama, müteahhit, proje