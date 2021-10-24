https://tr.sputniknews.com/20211024/doktorlar-uyardi-moskovada-kovid-19u-agir-geciren-hastalarin-sayisi-artiyor-1050123115.html
Doktorlar uyardı: Moskova’da Kovid-19’u ağır geçiren hastaların sayısı artıyor
Doktorlar uyardı: Moskova’da Kovid-19’u ağır geçiren hastaların sayısı artıyor
Rusya’nın başkenti Moskova’da doktorlar, Kovid-19’u ağır geçiren hastaların sayısının arttığı konusunda uyarı yaptı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T11:39+0300
2021-10-24T11:39+0300
2021-10-24T11:39+0300
koronavirüs
rusya
moskova
hastane
açıklama
hasta
salgın
pandemi
kovid-19
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Moskova’daki 52 numaralı hastanenin başhekimi Maryana Lısenko, Rossiya-1 televizyonuna açıklamalarında, “Hastanelerdeki ağır hastaların oranı yüzde 80-70’e doğru ilerliyor, bu oran hastanenin düzeyine göre değişmekte. Bunun artık çok yüksek bir oran olduğunu söyleyebiliriz” dedi.Lısenko hastalığı ağır geçirenlerin büyük kısmının, yaşlı kişiler olduğunu kaydetti. Ayrıca çok sık, Kovid-19’a yol açan SARS-COV-2 ile enfekte olmuş çocuklarla karşılaşmaya başladıklarını belirtti.Rusya’nın başkentinde önceki gün temmuz sonundan beri görülmüş en yüksek günlük can kaybı kaydedilmişti: Bir gün içinde 82 kişinin koronavirüsün sebep olduğu komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Ölüm oranlarının bu denli hızlı artması nedeniyle Moskova’da 28 Ekim’den başlayarak birtakım önlemler uygulanacak. Bir süre için marketler ve eczaneler dışındaki dükkanlar, restoranlar ve barlar kapalı olacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de çarşamba günü, ülke genelinde 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde marketler ve eczaneler dışında tüm işyerlerinin kapalı olmasını içeren bir planı onayladı. Yerel idarecilerinse, buna ek önlemler uygulama hakkı bulunuyor.Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği üç onaylanmış aşısı bulunuyor. Fakat ülkede aşı olma seviyesinin beklentinin altında kalması salgının önüne geçilmesini güçleştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211022/kediler-icin-koronavirus-asisi-gelistirildi-1050100195.html
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rusya, moskova, hastane, açıklama, hasta, salgın, pandemi, kovid-19
Doktorlar uyardı: Moskova’da Kovid-19’u ağır geçiren hastaların sayısı artıyor
Rusya’nın başkenti Moskova’da doktorlar, Kovid-19’u ağır geçiren hastaların sayısının arttığı konusunda uyarı yaptı.
Moskova’daki 52 numaralı hastanenin başhekimi Maryana Lısenko, Rossiya-1 televizyonuna açıklamalarında, “Hastanelerdeki ağır hastaların oranı yüzde 80-70’e doğru ilerliyor, bu oran hastanenin düzeyine göre değişmekte. Bunun artık çok yüksek bir oran olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Lısenko hastalığı ağır geçirenlerin büyük kısmının, yaşlı kişiler olduğunu kaydetti. Ayrıca çok sık, Kovid-19’a yol açan SARS-COV-2 ile enfekte olmuş çocuklarla karşılaşmaya başladıklarını belirtti.
Rusya’nın başkentinde önceki gün temmuz sonundan beri görülmüş en yüksek günlük can kaybı kaydedilmişti: Bir gün içinde 82 kişinin koronavirüsün sebep olduğu komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Ölüm oranlarının bu denli hızlı artması nedeniyle Moskova’da 28 Ekim’den başlayarak birtakım önlemler uygulanacak. Bir süre için marketler ve eczaneler dışındaki dükkanlar, restoranlar ve barlar kapalı olacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de çarşamba günü, ülke genelinde 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde marketler ve eczaneler dışında tüm işyerlerinin kapalı olmasını içeren bir planı onayladı. Yerel idarecilerinse, buna ek önlemler uygulama hakkı bulunuyor.
Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği üç onaylanmış aşısı bulunuyor. Fakat ülkede aşı olma seviyesinin beklentinin altında kalması salgının önüne geçilmesini güçleştiriyor.