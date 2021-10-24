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https://tr.sputniknews.com/20211024/dolar-974u-gordu-1050135940.html
Dolar 9.74'ü gördü
Dolar 9.74'ü gördü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından dolar tırmanışa geçti. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T22:15+0300
2021-10-24T22:30+0300
ekonomi
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de görev yapan 10 büyükelçinin istenmeyen kişi' ilan ettiklerini açıklamasının ardından, Asya piyasalarının açılmasıyla Türk lirası dolara karşı yüzde 1.6 değer kaybederek 9.74’ü gördü.Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB), artan enflasyona rağmen politika faizini 200 baz puan düşürmesinin ardından geçen hafta zaten rekor düşük seviyeye gerilemişti.Türk lirası, pazar akşamı 9.75 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Böylelikle Türk Lirası bu yıl şimdiye dek, yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.
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türkiye, dolar/tl

Dolar 9.74'ü gördü

22:15 24.10.2021 (güncellendi: 22:30 24.10.2021)
© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File PhotoDolar, Türk Lirası
Dolar, Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından dolar tırmanışa geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de görev yapan 10 büyükelçinin istenmeyen kişi' ilan ettiklerini açıklamasının ardından, Asya piyasalarının açılmasıyla Türk lirası dolara karşı yüzde 1.6 değer kaybederek 9.74’ü gördü.
Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB), artan enflasyona rağmen politika faizini 200 baz puan düşürmesinin ardından geçen hafta zaten rekor düşük seviyeye gerilemişti.
Türk lirası, pazar akşamı 9.75 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Böylelikle Türk Lirası bu yıl şimdiye dek, yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.
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