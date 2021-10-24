https://tr.sputniknews.com/20211024/duduklu-tencere-bomba-gibi-patladi-3-kisi-saniyelerle-kurtuldu-1050118620.html

Düdüklü tencere bomba gibi patladı, 3 kişi saniyelerle kurtuldu

Düdüklü tencere bomba gibi patladı, 3 kişi saniyelerle kurtuldu

Ankara’da bir restoranda düdüklü tencere bomba gibi patladı. 3 kişi patlamadan son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T01:46+0300

2021-10-24T01:46+0300

2021-10-24T01:52+0300

türkiye

düdüklü tencere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050118696_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4e584e94331f78d010663250dd0c0fe2.jpg

Ankara Siteler’de bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlayan düdüklü tencere bomba etkisi oluşturdu. Restoran mutfağı kullanılamaz hale geldi. Restoranda çalışan 3 kişi, düdüklü tencerenin patlamasından saniyeler önce mutfaktan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ölümden dönen kişiler, olayın şokunu atlatamadı.'Ölümden döndük. Burada canımızla oynandı'İşletme sahibi Tayfun Doğan, düdüklü tencere patlamasının üretici firmadan kaynaklandığını, bu olayın ikinci kez yaşandığını belirtti. Doğan, “Sabah 6 gibi düdüklü tenceremiz patladı. Ben de dahil olmak üzere ölümden döndük burada. Bu ayıplı malların denetlenmesini istiyoruz. Bu ikinci kez geldi başımıza. Fabrikalar biraz dikkatli yapsın mallarını. Zararımız var. Alçıpan aşağı düştü, fayanslarda, elektrik tesisatında. Onlar bir yana canla oynandı burada. Yüzde 100 üreten firma. Çünkü ikinci kez oldu bu. Gönderdik yenisiyle değiştirdiler yine aynısı oldu” dedi.“Burada bir arkadaşımızın cenazesini de kaldırabilirdik. İnsanların canı o kadar ucuz olmamalı”10 yıldır işletmede usta olarak çalışan Ekrem Erdoğan, “Biz parasında pulunda da değiliz, insanların canı o kadar ucuz olmamalı” diyerek maddiyatın değil insan canının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, şöyle konuştu:Dükkan mutfağını yerle bir eden düdüklü tencere, çelik ocak, fayanslar ve mermer tezgahını kullanamaz hale getirdi. Elektrik tesisatı zarar görürken, işletme sahipleri olayın düdüklü tencereyi üreten şirketten kaynaklandığını söyledi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düdüklü tencere