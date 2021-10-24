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https://tr.sputniknews.com/20211024/fatihte-yolda-kalan-iett-otobusunu-yolcular-itti-1050131505.html
Fatih'te yolda kalan İETT otobüsünü yolcular itti
Fatih'te yolda kalan İETT otobüsünü yolcular itti
Fatih'te arıza yaparak yolda kalan İETT otobüsünü, yolcular ve vatandaşlar itti. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T18:09+0300
2021-10-24T18:09+0300
2021-10-24T18:09+0300
türkiye
istanbul
iett
arıza
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Dün sabah saatlerinde İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, seyir halindeyken arıza yaparak yolda kaldı.Arızalanan otobüsü, yolcular ile vatandaşlar itti.
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istanbul, iett, arıza
Fatih'te yolda kalan İETT otobüsünü yolcular itti
Fatih'te arıza yaparak yolda kalan İETT otobüsünü, yolcular ve vatandaşlar itti.
Dün sabah saatlerinde İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, seyir halindeyken arıza yaparak yolda kaldı.
Arızalanan otobüsü, yolcular ile vatandaşlar itti.