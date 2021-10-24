https://tr.sputniknews.com/20211024/fethiyede-3-yamac-parasutu-pilotu-havada-carpisarak-denize-dustu-1050133958.html

Fethiye'de 3 yamaç paraşütü pilotu havada çarpışarak denize düştü

Fethiye'de 3 yamaç paraşütü pilotu havada çarpışarak denize düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali etkinlikleri kapsamında Babadağ'dan uçuş yapan yapan 3 Türk yamaç paraşütü pilotu... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

fethiye

yamaç paraşütü

paraşüt kazası

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Fethiye Ölüdeniz'de 20 Ekim'de başlayan 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde, havada kaza yaşandı. Babadağ'ın 1500 metrelik pistinden tekli uçuş yapan Çağdaş Türkmen, İbrahim Kars ile Murat Can Sak havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından yamaç paraşütü pilotlarının 3'ü de denize düştü.Belcekız Plajı'nda hazır bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesinde görevli personeller, pilotları denizden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırılan pilotlardan Çağdaş Türkmen'in durumunun ağır olduğu, diğer pilotlar İbrahim Kars ile Murat Can Sak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Pilotların havada çarpışma ve denize düşme anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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fethiye, yamaç paraşütü, paraşüt kazası