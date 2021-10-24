Gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı

"FETÖ’nün devlet içerisinde yaptığı kumpasları ve örgütlenmeyi birçok kez belgeledim. Bunun bedelini 19 ay Silivri Cezaevi’nde yatarak ve defalarca ölümle tehdit edilerek ödedim. Zamanında benim yazdıklarımı dikkate almayan ve beni cezalandırma yoluna giden siyasi iktidar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yazdıklarımı tekrarlamaya başladı. Ben böylesi ifadeleri birçok kez FETÖ’cü polis, hâkim ve savcılara verdim. Görüyorum ki, benzer süreç bir tekrar yaşanmaktadır. Polis Akademisi’nin 2017 raporuna ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın raporuna ve hatta devletin diğer güvenlik raporlarına bakılsa, Menzil örgütlenmesinin amaçlarını ve 15 Temmuz sonrası boşalan koltuklara başka tarikatların yerleşmeye çalıştığını savcılık makamı da görebilir."