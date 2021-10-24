Gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Barış Pehlivan, 9 Eylül’de yayımlanan yazısında emekli gazi Üsteğmen Erhan Kaleli’nin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) sözlü mülakatlarında torpil yapıldığını ve Menzil başta olmak üzere tarikatların jandarma teşkilatına sızdığı yönündeki iddialarını kaleme aldı. Haber.sol.org.tr'de yer alan habere göre yazının ardından Pehlivan hakkında, Jandarma Genel Komutanlığı’nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.'Raporlara baksa örgütlenmeyi savcılık makamı da görebilir'Soruşturmayla ilgili ifade veren Pehlivan Cumhuriyet’e şunları söyledi:
Gazeteci Barış Pehlivan hakkında, Cumhuriyet gazetesindeki 'Menzil’in şok mangası' başlıklı yazasında yer verdiği orduda Menzil tarikatının örgütlendiği iddiaları sebebiyle soruşturma başlatıldı.
Gazeteci Barış Pehlivan, 9 Eylül’de yayımlanan yazısında emekli gazi Üsteğmen Erhan Kaleli’nin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) sözlü mülakatlarında torpil yapıldığını ve Menzil başta olmak üzere tarikatların jandarma teşkilatına sızdığı yönündeki iddialarını kaleme aldı.
Haber.sol.org.tr'de yer alan habere göre yazının ardından Pehlivan hakkında, Jandarma Genel Komutanlığı’nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
'Raporlara baksa örgütlenmeyi savcılık makamı da görebilir'
Soruşturmayla ilgili ifade veren Pehlivan Cumhuriyet’e şunları söyledi:
"FETÖ’nün devlet içerisinde yaptığı kumpasları ve örgütlenmeyi birçok kez belgeledim. Bunun bedelini 19 ay Silivri Cezaevi’nde yatarak ve defalarca ölümle tehdit edilerek ödedim. Zamanında benim yazdıklarımı dikkate almayan ve beni cezalandırma yoluna giden siyasi iktidar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yazdıklarımı tekrarlamaya başladı. Ben böylesi ifadeleri birçok kez FETÖ’cü polis, hâkim ve savcılara verdim. Görüyorum ki, benzer süreç bir tekrar yaşanmaktadır. Polis Akademisi’nin 2017 raporuna ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın raporuna ve hatta devletin diğer güvenlik raporlarına bakılsa, Menzil örgütlenmesinin amaçlarını ve 15 Temmuz sonrası boşalan koltuklara başka tarikatların yerleşmeye çalıştığını savcılık makamı da görebilir."