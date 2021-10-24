https://tr.sputniknews.com/20211024/gokceada-feribot-hattinda-firtina-nedeniyle-pazartesi-gunu-sefer-yapilmayacak-1050136697.html

Gökçeada feribot hattında, fırtına nedeniyle pazartesi günü sefer yapılmayacak

Gökçeada feribot hattında, fırtına nedeniyle pazartesi günü sefer yapılmayacak

Kabatepe ile Gökçeada hattında yapılması planlanan feribot seferleri, pazartesi günü beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T23:05+0300

2021-10-24T23:05+0300

2021-10-24T23:04+0300

türkiye

gökçeada

sefer

feribot

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi

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gökçeada, sefer, feribot