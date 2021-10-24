https://tr.sputniknews.com/20211024/halk-ozani-gul-osman-hayatini-kaybetti-1050125284.html

Halk ozanı Gül Osman hayatını kaybetti

Halk ozanı Gül Osman hayatını kaybetti

Gaziantep’in sevilen halk ozanlarından ‘Aşık Gül Osman’ lakaplı Osman Kürek, hayatını kaybetti. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T13:10+0300

2021-10-24T13:10+0300

2021-10-24T13:10+0300

yaşam

gaziantep

şiir

ağıt

türkü

beste

ozan

aşık

aşık gül osman

halk ozanı

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Yazdığı ağıt ve şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirilen Aşık Gül Osman, Koah hastalığı ile mücadele ediyordu. Bir süredir tedavisi evinde devam eden 72 yaşındaki ozan, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.Bin 500 ağıt ve şiire imza attıGaziantep'in Araban ilçesine bağlı Karacaören köyünde dünyaya gelen görme engelli Aşık Gül Osman, bin 500'ün üzerindeki halk türküleri ve şiirler birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirildi.En çok bilinen eseri ise ‘Karadağ'ın Boz Yılanı' türküsü olan Osman Kürek, dün akşam saatlerinde doğduğu Araban ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.Halk ozanı Aşık Gül Osman, evli ve 2 erkek çocuğu babasıydı.

https://tr.sputniknews.com/20210708/halk-ozani-hozatli-ahmet-yurt-dede-hayatini-kaybetti-1044922891.html

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gaziantep, şiir, ağıt, türkü, beste, ozan, aşık, aşık gül osman, halk ozanı