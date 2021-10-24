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https://tr.sputniknews.com/20211024/halk-ozani-gul-osman-hayatini-kaybetti-1050125284.html
Halk ozanı Gül Osman hayatını kaybetti
Halk ozanı Gül Osman hayatını kaybetti
Gaziantep’in sevilen halk ozanlarından ‘Aşık Gül Osman’ lakaplı Osman Kürek, hayatını kaybetti. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T13:10+0300
2021-10-24T13:10+0300
2021-10-24T13:10+0300
yaşam
gaziantep
şiir
ağıt
türkü
beste
ozan
aşık
aşık gül osman
halk ozanı
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Yazdığı ağıt ve şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirilen Aşık Gül Osman, Koah hastalığı ile mücadele ediyordu. Bir süredir tedavisi evinde devam eden 72 yaşındaki ozan, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.Bin 500 ağıt ve şiire imza attıGaziantep'in Araban ilçesine bağlı Karacaören köyünde dünyaya gelen görme engelli Aşık Gül Osman, bin 500'ün üzerindeki halk türküleri ve şiirler birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirildi.En çok bilinen eseri ise ‘Karadağ'ın Boz Yılanı' türküsü olan Osman Kürek, dün akşam saatlerinde doğduğu Araban ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.Halk ozanı Aşık Gül Osman, evli ve 2 erkek çocuğu babasıydı.
https://tr.sputniknews.com/20210708/halk-ozani-hozatli-ahmet-yurt-dede-hayatini-kaybetti-1044922891.html
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gaziantep, şiir, ağıt, türkü, beste, ozan, aşık, aşık gül osman, halk ozanı
Halk ozanı Gül Osman hayatını kaybetti
Gaziantep’in sevilen halk ozanlarından ‘Aşık Gül Osman’ lakaplı Osman Kürek, hayatını kaybetti.
Yazdığı
ağıt ve şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirilen Aşık Gül Osman, Koah hastalığı ile mücadele ediyordu.
Bir süredir tedavisi evinde devam eden 72 yaşındaki ozan, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Bin 500 ağıt ve şiire imza attı
Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Karacaören köyünde dünyaya gelen görme engelli Aşık Gül Osman, bin 500'ün üzerindeki halk türküleri ve şiirler birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirildi.
En çok bilinen eseri ise ‘Karadağ'ın Boz Yılanı' türküsü olan Osman Kürek, dün akşam saatlerinde doğduğu Araban ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.
Halk ozanı Aşık Gül Osman, evli ve 2 erkek çocuğu babasıydı.