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Hayvanat bahçesine yaklaşık 7.4 milyon TL miras kaldı
Hayvanat bahçesine yaklaşık 7.4 milyon TL miras kaldı
Çekya'da adı J.R olarak açıklanan bir kadının ölümünün ardından bir hayvanat bahçesine 17 milyon Çek kronu, TL olarak yaklaşık 7.4 milyon lira değerinde miras... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T04:44+0300
2021-10-24T04:44+0300
dünya
hayvanat bahçesi
miras
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Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan hayvanat bahçesine büyük bir miras kaldı. Hayvanat Bahçesi Müdürü Miroslav Bobek yaptığı açıklamada, “Prag 10 bölge mahkemesinden aldığımız mektup ile Bayan J.R. tarafından hayvanat bahçemize 16 milyon 769 bin 398 çek kronu (yaklaşık 7.4 milyon TL) miras bırakıldığını öğrendik. Bu bizim için çok büyük bir bağış. Söz konusu bağışı çok dikkatli harcamalıyız, bunun için şimdiden öneriler almaya başladık bile” dedi.Mirası bırakan J.R.’nin yakın arkadaşları ise geçtiğimiz günlerde vefat eden kadının sağlık sorunları olduğunu ve bu sorunları unutmak için her gün hayvanat bahçesine giderek hayvanları izlediğini, onlarla dertleştiğini söyledi. J.R.’nin arkadaşları, “Böyle bir miras bırakması bizi şaşırtmadı” diye konuştu.İçinde 675 türden 7 bine yakın hayvanı barındıran Prag Hayvanat Bahçesi, dünyanın en iyi 5. hayvanat bahçesi konumunda. Yaklaşık 58 hektarlık bir alana yayılan hayvanat bahçesi, nesli tükenmekte olan 563 hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.
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hayvanat bahçesi, miras

Hayvanat bahçesine yaklaşık 7.4 milyon TL miras kaldı

04:44 24.10.2021
© İHABursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemurlar
Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki lemurlar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA
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Çekya'da adı J.R olarak açıklanan bir kadının ölümünün ardından bir hayvanat bahçesine 17 milyon Çek kronu, TL olarak yaklaşık 7.4 milyon lira değerinde miras bıraktığı ortaya çıktı.
Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan hayvanat bahçesine büyük bir miras kaldı. Hayvanat Bahçesi Müdürü Miroslav Bobek yaptığı açıklamada, “Prag 10 bölge mahkemesinden aldığımız mektup ile Bayan J.R. tarafından hayvanat bahçemize 16 milyon 769 bin 398 çek kronu (yaklaşık 7.4 milyon TL) miras bırakıldığını öğrendik. Bu bizim için çok büyük bir bağış. Söz konusu bağışı çok dikkatli harcamalıyız, bunun için şimdiden öneriler almaya başladık bile” dedi.
Mirası bırakan J.R.’nin yakın arkadaşları ise geçtiğimiz günlerde vefat eden kadının sağlık sorunları olduğunu ve bu sorunları unutmak için her gün hayvanat bahçesine giderek hayvanları izlediğini, onlarla dertleştiğini söyledi. J.R.’nin arkadaşları, “Böyle bir miras bırakması bizi şaşırtmadı” diye konuştu.
İçinde 675 türden 7 bine yakın hayvanı barındıran Prag Hayvanat Bahçesi, dünyanın en iyi 5. hayvanat bahçesi konumunda. Yaklaşık 58 hektarlık bir alana yayılan hayvanat bahçesi, nesli tükenmekte olan 563 hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.
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