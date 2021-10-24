https://tr.sputniknews.com/20211024/imamoglu-bu-sehrin-butcesini-buralara-harciyoruz-1050135404.html

İmamoğlu'ndan yeni metro araçları paylaşımı: 'Bu şehrin bütçesini buralara harcıyoruz'

İmamoğlu'ndan yeni metro araçları paylaşımı: 'Bu şehrin bütçesini buralara harcıyoruz'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan "Bu şehrin bütçesini buralara harcıyoruz" ifadeleriyle Büyükşehir Belediyesi bünyesine yeni katılan metro... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T21:34+0300

2021-10-24T21:34+0300

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ekrem imamoğlu

türkiye

istanbul

metro

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Bu şehrin bütçesini buralara harcıyoruz. İstanbul’un her tarafında gece gündüz metro çalışmaları devam ediyor. Yeni metro araçlarımız da bir bir geliyor" dedi.

türkiye

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ekrem imamoğlu, istanbul, metro