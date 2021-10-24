İmamoğlu'ndan yeni metro araçları paylaşımı: 'Bu şehrin bütçesini buralara harcıyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Bu şehrin bütçesini buralara harcıyoruz. İstanbul’un her tarafında gece gündüz metro çalışmaları devam ediyor. Yeni metro araçlarımız da bir bir geliyor" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan "Bu şehrin bütçesini buralara harcıyoruz" ifadeleriyle Büyükşehir Belediyesi bünyesine yeni katılan metro araçlarının görsellerini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Bu şehrin bütçesini buralara harcıyoruz. İstanbul’un her tarafında gece gündüz metro çalışmaları devam ediyor. Yeni metro araçlarımız da bir bir geliyor" dedi.
Bu şehrin bütçesini buralara harcıyoruz.
İstanbul’un her tarafında gece gündüz metro çalışmaları devam ediyor. Yeni metro araçlarımız da bir bir geliyor. pic.twitter.com/Z3ngQqjHDw