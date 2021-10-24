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İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması': 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı
İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması': 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı
İstanbul genelinde, 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında yapılan denetimlerde, 10 bin kişiye yapılan GBT sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T00:43+0300
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'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında, İstanbul genelinde 160 noktada, bin 456 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. 10 bin 499 kişiye GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Uygulamalarda, 6 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 bin 339 araç ile motosikletin kontrol edildiği uygulamalarda, 63 araca işlem yapılırken, 7 araç trafikten men edildi. Öte yandan 592 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda, 64 bin 989 TL para cezası kesildi.
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asayiş, gbt

İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması': 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı

00:43 24.10.2021
© İHA / CANER SÖNMEZ - HALİL ENES SUCU - SELİM BAYRAKTAR - SÜMER AVCIİstanbul'da hava destekli Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlar didik didik aranırken şüpheli şahıslara yönelik GBT kontrolleri yapıldı.
İstanbul'da hava destekli Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlar didik didik aranırken şüpheli şahıslara yönelik GBT kontrolleri yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA / CANER SÖNMEZ - HALİL ENES SUCU - SELİM BAYRAKTAR - SÜMER AVCI
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İstanbul genelinde, 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında yapılan denetimlerde, 10 bin kişiye yapılan GBT sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanırken, toplamda 64 bin lira para cezası kesildi.
'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında, İstanbul genelinde 160 noktada, bin 456 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. 10 bin 499 kişiye GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.
Uygulamalarda, 6 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 bin 339 araç ile motosikletin kontrol edildiği uygulamalarda, 63 araca işlem yapılırken, 7 araç trafikten men edildi. Öte yandan 592 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda, 64 bin 989 TL para cezası kesildi.
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