https://tr.sputniknews.com/20211024/istanbulda-turkiye-guven-huzur-uygulamasi-10-bin-kisiye-gbt-sorgusu-yapildi-1050118261.html

İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması': 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı

İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması': 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı

İstanbul genelinde, 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında yapılan denetimlerde, 10 bin kişiye yapılan GBT sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T00:43+0300

2021-10-24T00:43+0300

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türkiye

asayiş

gbt

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'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında, İstanbul genelinde 160 noktada, bin 456 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. 10 bin 499 kişiye GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Uygulamalarda, 6 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 bin 339 araç ile motosikletin kontrol edildiği uygulamalarda, 63 araca işlem yapılırken, 7 araç trafikten men edildi. Öte yandan 592 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda, 64 bin 989 TL para cezası kesildi.

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