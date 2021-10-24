https://tr.sputniknews.com/20211024/kadikoy-kurbagaliderede-su-samuru-goruntulendi-1050130303.html

Kadıköy Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kadıköy Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aosyal medya hesabından Kadıköy Kurbağalıdere’de su samurunun görüldüğünü duyurdu. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T17:00+0300

2021-10-24T17:00+0300

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türkiye

istanbul

su samuru

kurbağalıdere

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Kadıköy’de bulunan Kurbağalıdere’de su samurunun görüldüğünü duyurdu.İmamoğlu “Kurbağalıdere gibi birçok yer ekolojik felaket haline gelmişti. Kısa sürede kalıcı olarak temizledik, şimdi canlı yaşamı hızla artıyor. Kurbağalıdere’deki bu sevimli su samuru da İstanbul’un sakinlerinden biri artık” ifadelerini kullandı.

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istanbul, su samuru, kurbağalıdere