Kremlin: Hiçbir kılıf, NATO'nun gerçekte saldırgan bir blok olduğunu gizleyemez

Kremlin: Hiçbir kılıf, NATO’nun gerçekte saldırgan bir blok olduğunu gizleyemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-NATO ilişkilerinin askıya alınmasının, 'korkunç bir şey olmadığını' söyledi. Peskov, Rusya'nın NATO Daimi... 24.10.2021

NATO’nun birtakım Rus personeli sınır dışı etme kararı almasını takiben Rusya’nın da NATO Daimi Temsilciği’ni tamamen askıya alma kararı, Rossiya-1 televizyonunun canlı yayınında Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu.Peskov soru karşısında şunları söyledi: “NATO’nun saldırgan tavrı hiçbir zaman sır olmadı. Bu, bizim ülkemize karşı kurulmuş bir blok. Hiçbir barışçıl açıklama ya da NATO’nun bu saldırgan yönelimine giydirilen hiçbir kılıf, bu bloğun gerçek varlık sebebini gizleyemez. Karşımızdaki, bizi düşman olarak gören saldırgan bir blok. Dolayısıyla, söz konusu saldırganlığın arttığı bu dönemde, başlıca vazifelerinin biri zaptetmek olduğunu ilan ettikleri bu dönemde bu ilişkilerden vazgeçersek bunun hiçbir korkunç tarafı olmaz.”Rusya’nın, NATO’nun saldırganlığına karşın her daim ilişkilerin gelişmesinin destekçisi olduğunu ekleyen Kremlin Sözcüsü, “Çabalarımızın tümünün nafile olduğunun artık apaçık hâle geldiği şu an, gerçekteki durumu resmileştirmiş olduk” vurgusunu yaptı.‘Ukrayna’nın olası NATO üyeliğinin Rusya için sonuçlarını asgari düzeye indirmek için her şeyi yapacağız’Peskov başka bir soru karşısında, Rusya’nın, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasını engelleyemeyeceğini, ancak bu üyeliğin kendileri için doğuracağı sonuçları asgari düzeye indirmek için her şeyi yapacaklarını kaydetti.Kremlin Sözcüsü, “Ukrayna ile NATO’nun yakınlaşması sürdükçe Rusya’da gerekli olan her şeyin yapılacağından şüphem yok” ifadelerini kullandı.‘Putin ile Biden’ın öngörülebilir gelecekte yeniden bir araya gelmesine ilişkin anlaşma mevcut’Diğer bir soru üstüneyse Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ yeniden bir araya gelmesini beklediklerini kaydetti.İki liderin ne zaman görüşeceğine dair şu an için alınmış bir karar olmadığını, olursa bunu duyuracaklarını belirten Kremlin Sözcüsü, “(Rusya ile ABD arasında) en üst düzeydeki bir sonraki temasın öngörülebilir gelecekte gerçekleştirileceğine dair bir anlaşma mevcut. Bu anlaşma gerçekleştirilecek” açıklamasını yaptı.Putin, sene başında başkanlık görevine başlayan biden ile ilk görüşmesini haziran ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirmişti. İlişkilerdeki gerginlik nedeniyle her iki tarafın da büyük bir beklenti ile girmediği görüşmenin sonucunda Putin ile Biden, nükleer bir savaşın asla başlatılmamasına bağlılıklarını teyit ettikleri ortak bir bildiri imzalamıştı.

