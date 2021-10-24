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Marmara Denizi'nde 2 yük gemisi çarpıştı
Marmara Denizi'nde 2 yük gemisi çarpıştı
Marmara Denizi açıklarında 2 geminin çatıştığı bildirildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T09:07+0300
2021-10-24T09:07+0300
türkiye
marmara bölgesi
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
marmara denizi
sahil güvenlik
şarköy
kaza
gemi
yük gemisi
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Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" isimli gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211022/cevre-ve-sehircilik-bakani-kurum-marmara-hepimizin-diyerek-11-bin-metrekup-musilaji-bertaraf-ettik-1050094055.html
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marmara bölgesi, kıyı emniyeti genel müdürlüğü, marmara denizi, sahil güvenlik, şarköy, kaza, gemi, yük gemisi

Marmara Denizi'nde 2 yük gemisi çarpıştı

09:07 24.10.2021
© AAMarmara Denizi'nde 2 yük gemisi çarpıştı
Marmara Denizi'nde 2 yük gemisi çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
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Marmara Denizi açıklarında 2 geminin çatıştığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" isimli gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.
Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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