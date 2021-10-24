Meral Akşener: Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Akşener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Ömer'in Yolu' isimli videoyu Akşener, "Milletimize adil ve hür bir yaşam sunmak, memleketimize huzur ve bereket getirmek için çok çalışacağız. Bu kararlılıkla, Ömerin Yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz."
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz" ifadelerine yer verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Akşener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ömer'in Yolu' isimli videoyu Akşener, "Milletimize adil ve hür bir yaşam sunmak, memleketimize huzur ve bereket getirmek için çok çalışacağız. Bu kararlılıkla, Ömerin Yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz."
Milletimize adil ve hür bir yaşam sunmak, memleketimize huzur ve bereket getirmek için çok çalışacağız.