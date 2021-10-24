https://tr.sputniknews.com/20211024/meral-aksener-omerin-yolunda-ataturkun-izinden-ayrilmayacagimiza-soz-veriyoruz-1050130968.html

Meral Akşener: Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz

Meral Akşener: Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz" ifadelerine yer... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T17:36+0300

2021-10-24T17:36+0300

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politika

mustafa kemal atatürk

meral akşener

twitter

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Akşener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Ömer'in Yolu' isimli videoyu Akşener, "Milletimize adil ve hür bir yaşam sunmak, memleketimize huzur ve bereket getirmek için çok çalışacağız. Bu kararlılıkla, Ömerin Yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz."

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mustafa kemal atatürk, meral akşener, twitter