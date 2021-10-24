https://tr.sputniknews.com/20211024/meteorolojiden-4-il-icin-onemli-uyari-1050131078.html

Meteoroloji'den 4 il için önemli uyarı

Meteoroloji'den 4 il için önemli uyarı

Doğu Karadeniz'de bu gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T17:50+0300

2021-10-24T17:50+0300

2021-10-24T17:52+0300

türkiye

ordu

giresun

trabzon

artvin

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

sel felaketi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de görülecek yağışlar, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.Rize ve Artvin'in kuzeyinde görülecek yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yağışların, 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

ordu

giresun

trabzon

artvin

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2021

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ordu, giresun, trabzon, artvin, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, sel felaketi