https://tr.sputniknews.com/20211024/meteorolojiden-4-il-icin-onemli-uyari-1050131078.html
Meteoroloji'den 4 il için önemli uyarı
Meteoroloji'den 4 il için önemli uyarı
Doğu Karadeniz'de bu gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T17:50+0300
2021-10-24T17:50+0300
2021-10-24T17:52+0300
türkiye
ordu
giresun
trabzon
artvin
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
sel felaketi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de görülecek yağışlar, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.Rize ve Artvin'in kuzeyinde görülecek yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yağışların, 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
türkiye
ordu
giresun
trabzon
artvin
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ordu, giresun, trabzon, artvin, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, sel felaketi
Meteoroloji'den 4 il için önemli uyarı
17:50 24.10.2021 (güncellendi: 17:52 24.10.2021)
Doğu Karadeniz'de bu gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de görülecek yağışlar, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.
Rize ve Artvin'in kuzeyinde görülecek yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.