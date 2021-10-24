https://tr.sputniknews.com/20211024/milli-egitim-bakani-ozer-halk-egitim-kurs-belge-ve-sertifikalari-e-devlet-kapisindan-alinabilecek-1050128714.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Halk eğitim kurs belge ve sertifikaları e-Devlet kapısından alınabilecek

Milli Eğitim Bakanı Özer: Halk eğitim kurs belge ve sertifikaları e-Devlet kapısından alınabilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet kapısından alınabileceğini duyurdu. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T15:45+0300

2021-10-24T15:45+0300

2021-10-24T15:47+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb)

e-devlet

mahmut özer

belge

kurs

e-devlet kapısı

halk eğitim merkezi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1042955662_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2d4b91a33dfbcbabb8633b0ebfde4428.jpg

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini ifade etti.Bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı tamamladıklarını bildiren Özer, "Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Eski sertifikalar da alınabilecekMilli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor.Kursların tüm süreçleri, bakanlık tarafından hazırlanan e-Yaygın sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021'e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 vatandaş, 44 milyon 619 bin 327 sertifika aldı. Artık bu sertifikaların tamamı e-Devlet üzerinden alınabilecek.Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler.

https://tr.sputniknews.com/20211016/dogum-bildirimi-basvurusu-e-devlet-uzerinden-yapilabilecek-1049879363.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli eğitim bakanlığı (meb), e-devlet, mahmut özer, belge, kurs, e-devlet kapısı, halk eğitim merkezi