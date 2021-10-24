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https://tr.sputniknews.com/20211024/milli-egitim-bakani-ozer-halk-egitim-kurs-belge-ve-sertifikalari-e-devlet-kapisindan-alinabilecek-1050128714.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Halk eğitim kurs belge ve sertifikaları e-Devlet kapısından alınabilecek
Milli Eğitim Bakanı Özer: Halk eğitim kurs belge ve sertifikaları e-Devlet kapısından alınabilecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet kapısından alınabileceğini duyurdu. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T15:45+0300
2021-10-24T15:47+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
e-devlet
mahmut özer
belge
kurs
e-devlet kapısı
halk eğitim merkezi
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Bakan Özer, yazılı açıklamasında, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini ifade etti.Bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı tamamladıklarını bildiren Özer, "Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Eski sertifikalar da alınabilecekMilli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor.Kursların tüm süreçleri, bakanlık tarafından hazırlanan e-Yaygın sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021'e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 vatandaş, 44 milyon 619 bin 327 sertifika aldı. Artık bu sertifikaların tamamı e-Devlet üzerinden alınabilecek.Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler.
https://tr.sputniknews.com/20211016/dogum-bildirimi-basvurusu-e-devlet-uzerinden-yapilabilecek-1049879363.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), e-devlet, mahmut özer, belge, kurs, e-devlet kapısı, halk eğitim merkezi

Milli Eğitim Bakanı Özer: Halk eğitim kurs belge ve sertifikaları e-Devlet kapısından alınabilecek

15:45 24.10.2021 (güncellendi: 15:47 24.10.2021)
© AA e-Devlet Kapısı uygulaması
 e-Devlet Kapısı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet kapısından alınabileceğini duyurdu.
Bakan Özer, yazılı açıklamasında, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini ifade etti.
Bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı tamamladıklarını bildiren Özer, "Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski sertifikalar da alınabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor.
Kursların tüm süreçleri, bakanlık tarafından hazırlanan e-Yaygın sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021'e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 vatandaş, 44 milyon 619 bin 327 sertifika aldı. Artık bu sertifikaların tamamı e-Devlet üzerinden alınabilecek.
Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler.
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