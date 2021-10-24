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MSB: Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı tamamlandı
MSB: Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da yapılan Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T15:34+0300
2021-10-24T15:34+0300
2021-10-24T15:34+0300
savunma
türkiye
hulusi akar
tatbikat
ortak askeri tatbikat
açıklama
ortak tatbikat
milli savunma bakanlığı (msb)
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı başarıyla tamamlandı" denildi.
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türkiye, hulusi akar, tatbikat, ortak askeri tatbikat, açıklama, ortak tatbikat, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da yapılan Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı başarıyla tamamlandı" denildi.