Nagehan Alçı: Bildiriyle birlikte Osman Kavala’nın kısa vadede tahliye olma ihtimali yok oldu

Alçı yazısında, "Fatih Altaylı Çarşamba günkü yazısında “Büyükelçiler işine baksın” derken yerden göğe kadar haklıydı. Osman Kavala’nın yaşadığı hukuksuzluğu Türk medyasında defalarca gündeme getirmiş bir yazar olarak bu 10 büyükelçiye, daha doğrusu bu bildiriye imza atan ülkelere şimdi dönüp sormak isterim: Memnun musunuz olanlardan? Ne işe yaradı bu hamleniz? Herhalde özel olarak planlansa Osman Kavala’ya ve Türkiye’ye daha büyük kötülük yapılamazdı. Bu bildiriyle birlikte en azından kısa vadede tahliye olma ihtimali tamamen yok oldu Kavala’nın. Oysa davayı takip eden, Kavala’ya yakın hukukçular 24 Kasım duruşmasında iyi haber bekliyorlardı” değerlendirmesini yaptı.‘Kemal Bey kusura bakmasın ama Kavala meselesinde CHP’nin pozisyonu bence çok acınası’Alçı devamında şu ifadeleri kullandı:‘Komplocu olsam büyükelçiler Doğu Perinçek’e çalışıyor diyeceğim’“Türkiye’de herkes Batı karşıtlığı yarıştırıyor” diyen Alçı “Hava böyle iken bu 10 büyükelçinin bildirisi gibi hamleler Türkiye’yi Batı’dan daha da kopartacak bir ortama büyük katkı sağlıyor. Zira kamuoyu buna zaten hazır. ABD’nin, Almanya’nın bunu görmeyip snob bir eda ile Türkiye’ye parmak sallayan bildiriler hazırlamasını hakikaten şaşkınlıkla izliyorum. Komplocu olsam hepsi Doğu Perinçek’e çalışıyor diyeceğim. Netice itibariyle bu gidişat çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.
HaberTürk gazetesi yazarı bugünkü yazısında Nagehan Alçı, "Büyükelçilerin bildirisiyle birlikte Osman Kavala’nın en azından kısa vadede tahliye olma ihtimali tamamen yok oldu" dedi.
Alçı yazısında, "Fatih Altaylı Çarşamba günkü yazısında “Büyükelçiler işine baksın” derken yerden göğe kadar haklıydı. Osman Kavala’nın yaşadığı hukuksuzluğu Türk medyasında defalarca gündeme getirmiş bir yazar olarak bu 10 büyükelçiye, daha doğrusu bu bildiriye imza atan ülkelere şimdi dönüp sormak isterim: Memnun musunuz olanlardan? Ne işe yaradı bu hamleniz? Herhalde özel olarak planlansa Osman Kavala’ya ve Türkiye’ye daha büyük kötülük yapılamazdı. Bu bildiriyle birlikte en azından kısa vadede tahliye olma ihtimali tamamen yok oldu Kavala’nın. Oysa davayı takip eden, Kavala’ya yakın hukukçular 24 Kasım duruşmasında iyi haber bekliyorlardı” değerlendirmesini yaptı.
‘Kemal Bey kusura bakmasın ama Kavala meselesinde CHP’nin pozisyonu bence çok acınası’
Alçı devamında şu ifadeleri kullandı:
"Kemal Bey kusura bakmasın ama Kavala meselesinde CHP’nin pozisyonu bence çok acınası. İktidarın istediği alanda kalan bir savunma tarzı bu. Hele İYİ Parti... Bu konuda bugüne kadar kılını kıpırdatmadı Meral Akşener. Gençliği boyunca çok koyu bir Tarık Buğra hayranı olduğu için Kavala’nın eşi Ayşe Buğra ile de bir hukuku olduğunu bildiğimiz Akşener, Kavala'nın hapiste olmasına elbette üzülüyordur. Tüm bunlara rağmen bir kere bile kuvvetli şekilde “Osman Kavala’ya özgürlük” diye tavır almadı.”
‘Komplocu olsam büyükelçiler Doğu Perinçek’e çalışıyor diyeceğim’
“Türkiye’de herkes Batı karşıtlığı yarıştırıyor” diyen Alçı “Hava böyle iken bu 10 büyükelçinin bildirisi gibi hamleler Türkiye’yi Batı’dan daha da kopartacak bir ortama büyük katkı sağlıyor. Zira kamuoyu buna zaten hazır. ABD’nin, Almanya’nın bunu görmeyip snob bir eda ile Türkiye’ye parmak sallayan bildiriler hazırlamasını hakikaten şaşkınlıkla izliyorum. Komplocu olsam hepsi Doğu Perinçek’e çalışıyor diyeceğim. Netice itibariyle bu gidişat çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.