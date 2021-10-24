https://tr.sputniknews.com/20211024/nagehan-alci-bildiriyle-birlikte-osman-kavalanin-kisa-vadede-tahliye-olma-ihtimali-yok-oldu-1050127187.html

Nagehan Alçı: Bildiriyle birlikte Osman Kavala’nın kısa vadede tahliye olma ihtimali yok oldu

Nagehan Alçı: Bildiriyle birlikte Osman Kavala’nın kısa vadede tahliye olma ihtimali yok oldu

HaberTürk gazetesi yazarı bugünkü yazısında Nagehan Alçı, "Büyükelçilerin bildirisiyle birlikte Osman Kavala’nın en azından kısa vadede tahliye olma ihtimali... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T14:39+0300

2021-10-24T14:39+0300

2021-10-24T14:40+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

doğu perinçek

büyükelçi

nagehan alçı

osman kavala

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Alçı yazısında, "Fatih Altaylı Çarşamba günkü yazısında “Büyükelçiler işine baksın” derken yerden göğe kadar haklıydı. Osman Kavala’nın yaşadığı hukuksuzluğu Türk medyasında defalarca gündeme getirmiş bir yazar olarak bu 10 büyükelçiye, daha doğrusu bu bildiriye imza atan ülkelere şimdi dönüp sormak isterim: Memnun musunuz olanlardan? Ne işe yaradı bu hamleniz? Herhalde özel olarak planlansa Osman Kavala’ya ve Türkiye’ye daha büyük kötülük yapılamazdı. Bu bildiriyle birlikte en azından kısa vadede tahliye olma ihtimali tamamen yok oldu Kavala’nın. Oysa davayı takip eden, Kavala’ya yakın hukukçular 24 Kasım duruşmasında iyi haber bekliyorlardı” değerlendirmesini yaptı.‘Kemal Bey kusura bakmasın ama Kavala meselesinde CHP’nin pozisyonu bence çok acınası’Alçı devamında şu ifadeleri kullandı:‘Komplocu olsam büyükelçiler Doğu Perinçek’e çalışıyor diyeceğim’“Türkiye’de herkes Batı karşıtlığı yarıştırıyor” diyen Alçı “Hava böyle iken bu 10 büyükelçinin bildirisi gibi hamleler Türkiye’yi Batı’dan daha da kopartacak bir ortama büyük katkı sağlıyor. Zira kamuoyu buna zaten hazır. ABD’nin, Almanya’nın bunu görmeyip snob bir eda ile Türkiye’ye parmak sallayan bildiriler hazırlamasını hakikaten şaşkınlıkla izliyorum. Komplocu olsam hepsi Doğu Perinçek’e çalışıyor diyeceğim. Netice itibariyle bu gidişat çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

türkiye

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kemal kılıçdaroğlu, doğu perinçek, büyükelçi, nagehan alçı, osman kavala