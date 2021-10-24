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NATO, Baltık bölgesindeki üçüncü hava üssünü kullanıma açtı
NATO, Baltık bölgesindeki üçüncü hava üssünü kullanıma açtı
NATO’nun modernizasyon ve sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından Letonya'daki Lielvarde askeri üssünü tam kapasiteyle kullanıma açtığı bildirildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
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savunma
rusya
nato
savaş uçağı
hava üssü
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NATO’dan yapılan açıklamada, "NATO Müttefik Hava Kuvvetleri, Baltık bölgesinde modernize edilmiş bir askeri hava üssünün daha erişimine sahip. Lielvarde hava üssü, günün her saatinde ve her türlü hava koşullarında müttefik uçakları kabul etmeye hazır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Baltık bölgesinde devriye görevini yerine getiren NATO uçaklarının yeni hava üssünü alternatif bir iniş alanı olarak kullanabilecekleri belirtildi.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma bakanlarının toplantısının ardından, ittifakın Karadeniz bölgesindeki varlığını artırdığını söylemişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, NATO’nun Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrılarıyla birlikte, güçlerini Rus sınırlarına doğru tutarlı bir şekilde intikal ettirdiğine dikkat çekmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211021/nato-savunma-bakanlari-toplantisi-karadenize-odaklanan-rusya-karsiti-master-plan-onaylandi-1050061920.html
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rusya, nato, savaş uçağı, hava üssü, baltıklar

NATO, Baltık bölgesindeki üçüncü hava üssünü kullanıma açtı

00:13 24.10.2021 (güncellendi: 00:18 24.10.2021)
© REUTERS / Ints Kalnins Kanada Hava Kuvvetleri - Baltıklar - Litvanya
Kanada Hava Kuvvetleri - Baltıklar - Litvanya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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NATO’nun modernizasyon ve sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından Letonya'daki Lielvarde askeri üssünü tam kapasiteyle kullanıma açtığı bildirildi.
NATO’dan yapılan açıklamada, "NATO Müttefik Hava Kuvvetleri, Baltık bölgesinde modernize edilmiş bir askeri hava üssünün daha erişimine sahip. Lielvarde hava üssü, günün her saatinde ve her türlü hava koşullarında müttefik uçakları kabul etmeye hazır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Baltık bölgesinde devriye görevini yerine getiren NATO uçaklarının yeni hava üssünü alternatif bir iniş alanı olarak kullanabilecekleri belirtildi.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma bakanlarının toplantısının ardından, ittifakın Karadeniz bölgesindeki varlığını artırdığını söylemişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, NATO’nun Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrılarıyla birlikte, güçlerini Rus sınırlarına doğru tutarlı bir şekilde intikal ettirdiğine dikkat çekmişti.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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