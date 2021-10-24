https://tr.sputniknews.com/20211024/nato-baltik-bolgesindeki-ucuncu-hava-ussunu-kullanima-acti-1050117811.html

NATO, Baltık bölgesindeki üçüncü hava üssünü kullanıma açtı

NATO, Baltık bölgesindeki üçüncü hava üssünü kullanıma açtı

NATO’nun modernizasyon ve sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından Letonya'daki Lielvarde askeri üssünü tam kapasiteyle kullanıma açtığı bildirildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T00:13+0300

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savunma

rusya

nato

savaş uçağı

hava üssü

baltıklar

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NATO’dan yapılan açıklamada, "NATO Müttefik Hava Kuvvetleri, Baltık bölgesinde modernize edilmiş bir askeri hava üssünün daha erişimine sahip. Lielvarde hava üssü, günün her saatinde ve her türlü hava koşullarında müttefik uçakları kabul etmeye hazır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Baltık bölgesinde devriye görevini yerine getiren NATO uçaklarının yeni hava üssünü alternatif bir iniş alanı olarak kullanabilecekleri belirtildi.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma bakanlarının toplantısının ardından, ittifakın Karadeniz bölgesindeki varlığını artırdığını söylemişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, NATO’nun Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrılarıyla birlikte, güçlerini Rus sınırlarına doğru tutarlı bir şekilde intikal ettirdiğine dikkat çekmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211021/nato-savunma-bakanlari-toplantisi-karadenize-odaklanan-rusya-karsiti-master-plan-onaylandi-1050061920.html

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rusya, nato, savaş uçağı, hava üssü, baltıklar