https://tr.sputniknews.com/20211024/new-york-times-10-buyukelcinin-kavala-cagrisinin-arkasinda-biden-var-1050132102.html

New York Times: 10 büyükelçinin 'Kavala çağrısı'nın arkasında Biden var

New York Times: 10 büyükelçinin 'Kavala çağrısı'nın arkasında Biden var

ABD’nin New Yok Times gazetesi, 10 ülkenin büyükelçileri tarafından Türkiye'ye yapılan 'Kavala çağrısı'nın arkasında ABD Başkanı Joe Biden’ın olduğunu iddia... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T18:39+0300

2021-10-24T18:39+0300

2021-10-24T18:38+0300

dünya

joe biden

büyükelçilik

osman kavala

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New York Times’ta Carlotta Gall imzalı haberde ‘Kavala çağrısı’nın arkasındaki itici güç olarak Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimi gösterildi. Duvar'ın haberine göre çağrı, ‘başkanın insan hakları ihlallerinden sorumlu ülkeleri açıkça işaret etme yönündeki yaklaşımının bir yansıması’ olarak değerlendirildi.Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçisi tarafından 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlanarak birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklaması yapılmıştı.Kavala'nın, AİHM’in kararları doğrultusunda 'derhal serbest bırakılmasının sağlanması için' Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu.

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joe biden, büyükelçilik, osman kavala