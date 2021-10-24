https://tr.sputniknews.com/20211024/new-york-times-10-buyukelcinin-kavala-cagrisinin-arkasinda-biden-var-1050132102.html
New York Times: 10 büyükelçinin 'Kavala çağrısı'nın arkasında Biden var
New York Times: 10 büyükelçinin 'Kavala çağrısı'nın arkasında Biden var
ABD’nin New Yok Times gazetesi, 10 ülkenin büyükelçileri tarafından Türkiye'ye yapılan 'Kavala çağrısı'nın arkasında ABD Başkanı Joe Biden’ın olduğunu iddia... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T18:39+0300
2021-10-24T18:39+0300
2021-10-24T18:38+0300
dünya
joe biden
büyükelçilik
osman kavala
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New York Times’ta Carlotta Gall imzalı haberde ‘Kavala çağrısı’nın arkasındaki itici güç olarak Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimi gösterildi. Duvar'ın haberine göre çağrı, ‘başkanın insan hakları ihlallerinden sorumlu ülkeleri açıkça işaret etme yönündeki yaklaşımının bir yansıması’ olarak değerlendirildi.Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçisi tarafından 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlanarak birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklaması yapılmıştı.Kavala'nın, AİHM’in kararları doğrultusunda 'derhal serbest bırakılmasının sağlanması için' Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu.
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joe biden, büyükelçilik, osman kavala
New York Times: 10 büyükelçinin 'Kavala çağrısı'nın arkasında Biden var
ABD’nin New Yok Times gazetesi, 10 ülkenin büyükelçileri tarafından Türkiye'ye yapılan 'Kavala çağrısı'nın arkasında ABD Başkanı Joe Biden’ın olduğunu iddia etti.
New York Times’ta Carlotta Gall imzalı haberde ‘Kavala çağrısı’
nın arkasındaki itici güç olarak Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimi gösterildi. Duvar'ın haberine göre
çağrı, ‘başkanın insan hakları ihlallerinden sorumlu ülkeleri açıkça işaret etme yönündeki yaklaşımının bir yansıması’ olarak değerlendirildi.
Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçisi tarafından 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlanarak birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklaması yapılmıştı.
Kavala'nın, AİHM’in kararları doğrultusunda 'derhal serbest bırakılmasının sağlanması için'
Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu.