https://tr.sputniknews.com/20211024/nijeryada-yasa-disi-petrol-rafinerisinden-patlama-25-olu-1050136157.html

Nijerya’da yasa dışı petrol rafinerisinden patlama: 25 ölü

Nijerya’da yasa dışı petrol rafinerisinden patlama: 25 ölü

Nijerya’da yasa dışı olarak işletilen petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği ve aralarından çocuklarında bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybettiği... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T22:38+0300

2021-10-24T22:38+0300

2021-10-24T22:38+0300

dünya

nijerya

patlama

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Nijerya’nın Rivers eyaletinde yer alan Emohua Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Rumuekpe’de geçtiğimiz cuma günü yasa dışı olarak işletilen bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği ve aralarından çocuklarında bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Rumuekpe topluluğunun lideri Ifeanyi Omano basına verdiği demeçte, patlamada çok sayıda kişinin hayatının kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenler arasında çocukların olduğunu ifade etti.Olayda kaç kişinin yaralandığı açıklanmazken, patlama sonrası yangın çıktığı ve hayatını kaybedenlerin çoğunun yanarak can verdiği ifade edildi. Patlamada ayrıca, birçok ev ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.Dünyada en çok petrol rezervine sahip ülkeler arasında yer alan Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor. Ülkede petrol boru hatlarına yönelik saldırılar ve hırsızlıklar nedeniyle günlük petrol üretiminin yüzde 10’undan fazlasının kaybedildiği tahmin ediliyor.

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nijerya, patlama