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https://tr.sputniknews.com/20211024/orduda-kuran-sayfalarini-konfeti-yapip-stada-atan-4-kisi-gozaltina-alindi-1050122982.html
Ordu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 4 kişi gözaltına alındı
Ordu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 4 kişi gözaltına alındı
Ordu’da oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadının açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T11:34+0300
2021-10-24T11:34+0300
türkiye
ordu
gözaltı
kuran
kuran-ı kerim
karar
kutlama
stat
sayfa
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Ordu'da polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kuran sayfalarını topladı.Ordu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:“Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış; Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D ve Ü.T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Orduspor 1967 Spor Kulübü, Yeni Ordu Stadının açılış maçında Kuran sayfalarının konfeti şeklinde sahaya atılmasıyla ilgili açıklama yaptı.Orduspor 1967 Spor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Maçın 52. dakikasında konfeti atılmıştır. Orduspor tribünlerinden gelen herkesin bildiği ve katıldığı bu görsel etkinlikte ne yazık ki bu akşam oynadığımız maçta istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Taraftar grubumuz tarafından konfeti parçalarında Kuran-ı Kerim sayfaları olduğu tespit edilmiş, bu bilgi tarafımıza iletilmiştir. Taraftar grubumuzun dini değerlerimize yapılan bu saygısızlığa karşı bu durumu gündeme getirmesi bir yana ayrıca konu hakkında da soruşturma başlatılması için emniyet güçlerine destek olmuşlardır. Şehrimize, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Konunun incelenmesi ve açığa çıkartılmasında emniyet güçlerimizle birlikte hareket eden, her türlü bilgiyi emniyete ileten taraftarlarımıza, konunun yayılarak gündeme gelmesinde emeğe geçen halkımıza teşekkür ederiz. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz."
https://tr.sputniknews.com/20211015/apple-populer-kuran-uygulamasini-cinde-kullanimdan-kaldirdi-1049855563.html
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ordu, gözaltı, kuran, kuran-ı kerim, karar, kutlama, stat, sayfa

Ordu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 4 kişi gözaltına alındı

11:34 24.10.2021
© İHAOrdu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 4 kişi gözaltına alındı
Ordu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 4 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA
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Ordu’da oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadının açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında Kur'an-ı Kerim sayfalarından yapılmış konfeti atıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Ordu'da polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kuran sayfalarını topladı.
Ordu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış; Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D ve Ü.T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Orduspor 1967 Spor Kulübü, Yeni Ordu Stadının açılış maçında Kuran sayfalarının konfeti şeklinde sahaya atılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Orduspor 1967 Spor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Maçın 52. dakikasında konfeti atılmıştır. Orduspor tribünlerinden gelen herkesin bildiği ve katıldığı bu görsel etkinlikte ne yazık ki bu akşam oynadığımız maçta istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Taraftar grubumuz tarafından konfeti parçalarında Kuran-ı Kerim sayfaları olduğu tespit edilmiş, bu bilgi tarafımıza iletilmiştir. Taraftar grubumuzun dini değerlerimize yapılan bu saygısızlığa karşı bu durumu gündeme getirmesi bir yana ayrıca konu hakkında da soruşturma başlatılması için emniyet güçlerine destek olmuşlardır. Şehrimize, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Konunun incelenmesi ve açığa çıkartılmasında emniyet güçlerimizle birlikte hareket eden, her türlü bilgiyi emniyete ileten taraftarlarımıza, konunun yayılarak gündeme gelmesinde emeğe geçen halkımıza teşekkür ederiz. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz."
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